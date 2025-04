An diesem Sonntag zogs die Fussballer vom Looren runter ins Tal zum FC Fällanden. Etwas dezimiert, die FCZ-Fraktion vom Vorabend noch sichtlich frustriert und mit noch immer schweren Beinen vom physisch anspruchsvollen Derby der Vorwoche gegen den Söldnertrupp des Rivalen Witikon , fand sich das Team für einmal pünktlich um 11:45 Uhr in der Fällander Industrie zusammen.

Doch zurück zum eigentlichen Geschehen: Das Trainergespann Reiff/Westerberg wusste bereits im Vorfeld um die Wichtigkeit dieses 6-Punkte-Spiels und versuchte den Mannen in Grün-Weiss bereits in der Garderobe einzuheizen. Nach dem Motto von Kevin Durant «Hard work beats talent when talent doesn’t work hard» sollte heute nicht nur schön Fussball gespielt, sondern auch Kilometer abgespult werden! Doch in Anbetracht des Durchschnittsalters der Neumi-Truppe und wie das Spiel später zeigen sollte, wäre «Hard work beats cleverness when cleverness doesn’t work hard» wohl eher angebracht gewesen. Item, die Spieler nahmen sich die Worte zu Herzen und gingen fokussiert ins Warm-up.

Bereits nach dem Anpfiff zeigten die stämmigen Kolosse Fällandens aus welchem Holz sie geschnitzt waren. Die Zweikämpfe wurden hart geführt. In der 9. Minute wurde Captain Huber vor dem Sechzehner des Heimteams gefoult. Ein Fall für Standardexperte Stachowski dachten alle, nur nicht Almene, der sich, wie bereits im letzten Spiel, versuchte den Ball unter den Nagel zu reissen. Doch Stachowski blieb hart und beanspruchte den Freistoss für sich. Er beherzte jedoch den Rat von Almene den Ball scharf aufs Tor zu bringen. Der eher unsichere Torhüter Sauber liess den wuchtig getretenen Ball gar nicht sauber vor die Füsse von Captain Huber abprallen, welcher das Runde humorlos ins Eckige zimmerte. 1:0. Almene’s Cleverness, Stachowski’s Talent und Huber’s Kaltschnäuzigkeit sei Dank!