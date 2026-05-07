Harburger Türksport wächst sportlich und strukturell

Nach einer schwierigen Saison hat sich Harburger Türksport eindrucksvoll in der Bezirksliga Hamburg Süd befreit. Doch der Klassenerhalt ist nur ein Teil der Geschichte: Der Verein wächst auch abseits des Platzes spürbar.
Der Harburger Türksport um Trainer Onur Bodur hat in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt. Mit fünf Siegen aus den letzten fünf Partien gegen FC Süderelbe II, TuS Finkenwerder, SC Vorwärts/Wacker Billstedt III, Croatia Hamburg und Harburger Sportclub gelang der Mannschaft nicht nur eine starke Serie, sondern auch der vorzeitige Klassenerhalt.
Nach einer schwierigen Saison zeigte das Team genau jene Eigenschaften, die im Abstiegskampf entscheidend sind: Moral, Zusammenhalt und Widerstandskraft. Der sportliche Endspurt hat damit nicht nur wichtige Punkte gebracht, sondern auch neues Selbstvertrauen.
Mindestens genauso bemerkenswert ist allerdings die Entwicklung abseits des Platzes. Während die erste Mannschaft sportlich um den Ligaverbleib kämpfte, wurde im Hintergrund intensiv an der Zukunft des Vereins gearbeitet. Der neue Vorstand hat innerhalb nur eines Jahres mehr als zehn Jugendmannschaften aufgebaut und damit einen wichtigen Grundstein für nachhaltige Entwicklung gelegt.
Die Nachwuchsarbeit nimmt beim Harburger Türksport mittlerweile eine zentrale Rolle ein. Dabei geht es nicht nur um sportliche Ausbildung, sondern auch um Werte wie Respekt, Disziplin und Gemeinschaft. Gerade für viele Kinder, Jugendliche und Familien aus Harburg und Umgebung entsteht dadurch ein neuer Zugang zum Vereinsleben.
Der Harburger Türksport versteht sich inzwischen nicht mehr ausschließlich als Fußballverein. In den vergangenen Monaten wurde das sportliche Angebot deutlich erweitert. Neben Fußball gehören mittlerweile auch Jujutsu, Kinderturnen und MMA zum Programm.
Damit spricht der Klub unterschiedliche Altersgruppen an und schafft neue Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sportlich aktiv zu werden. Die Verantwortlichen verfolgen dabei einen klaren Weg: Der Verein soll sportlich wachsen, aber zugleich auch ein sozialer Treffpunkt im Stadtteil bleiben.
Nach dem gesicherten Klassenerhalt richtet sich der Fokus bereits auf die kommende Saison. Der positive Schwung soll mitgenommen, die Mannschaft weiterentwickelt und sportlich gezielt verstärkt werden.
Dafür sucht Harburger Türksport motivierte und ambitionierte Spieler, die den eingeschlagenen Weg mitgehen möchten. Gefragt sind Fußballer, die Qualität mitbringen, aber ebenso Teamgeist, Leidenschaft und die Bereitschaft, gemeinsam etwas aufzubauen. Der starke Schlussspurt dieser Saison hat gezeigt, was möglich ist - nun soll daraus ein stabiler Weg für die Zukunft entstehen.
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