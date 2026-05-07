Harburger Türksport wächst sportlich und strukturell Harburger Türksport sichert nach fünf Siegen in Serie den Klassenerhalt in der Bezirksliga Hamburg Süd und treibt Jugendaufbau sowie neue Sportangebote voran. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Harburger Türksport beim Jubeln. – Foto: Steffi Rathje

Nach einer schwierigen Saison hat sich Harburger Türksport eindrucksvoll in der Bezirksliga Hamburg Süd befreit. Doch der Klassenerhalt ist nur ein Teil der Geschichte: Der Verein wächst auch abseits des Platzes spürbar.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Harburger Türksport um Trainer Onur Bodur hat in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt. Mit fünf Siegen aus den letzten fünf Partien gegen FC Süderelbe II, TuS Finkenwerder, SC Vorwärts/Wacker Billstedt III, Croatia Hamburg und Harburger Sportclub gelang der Mannschaft nicht nur eine starke Serie, sondern auch der vorzeitige Klassenerhalt. Nach einer schwierigen Saison zeigte das Team genau jene Eigenschaften, die im Abstiegskampf entscheidend sind: Moral, Zusammenhalt und Widerstandskraft. Der sportliche Endspurt hat damit nicht nur wichtige Punkte gebracht, sondern auch neues Selbstvertrauen.

Jugendaufbau als zentrales Zukunftsprojekt Mindestens genauso bemerkenswert ist allerdings die Entwicklung abseits des Platzes. Während die erste Mannschaft sportlich um den Ligaverbleib kämpfte, wurde im Hintergrund intensiv an der Zukunft des Vereins gearbeitet. Der neue Vorstand hat innerhalb nur eines Jahres mehr als zehn Jugendmannschaften aufgebaut und damit einen wichtigen Grundstein für nachhaltige Entwicklung gelegt. Die Nachwuchsarbeit nimmt beim Harburger Türksport mittlerweile eine zentrale Rolle ein. Dabei geht es nicht nur um sportliche Ausbildung, sondern auch um Werte wie Respekt, Disziplin und Gemeinschaft. Gerade für viele Kinder, Jugendliche und Familien aus Harburg und Umgebung entsteht dadurch ein neuer Zugang zum Vereinsleben.