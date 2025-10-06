Harburger TB mit Last-Minute-Sieg gegen Croatia Hamburg!

HTB mit Last-Minute-Sieg gegen Croatia Hamburg!



Ein echtes Topspiel auf der Jahnhöhe! Croatia Hamburg kam mit vier Siegen in Serie im Gepäck – doch unsere Jungs hatten am Ende das letzte Wort.



Von Beginn an entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, in dem beide Teams ihre Chancen hatten. Bis zur 70. Minute stand es 0:0, ehe ein unglückliches Eigentor von Arvid Croatia in Führung brachte. Bitter, denn bis dahin hatte die Mannschaft fantastisch verteidigt und mutig nach vorn gespielt.



Doch in der Nachspielzeit drehte die Jahnhöhe auf: Ein langer Ball, eine Kopfballverlängerung – und Janne Oben netzte zum umjubelten 1:1 ein. Die Jahnhölle explodierte!

Direkt nach dem Anstoß eroberte der HTB erneut den Ball, über außen kam die Kugel wieder zu Janne, der mustergültig in den Strafraum legte. Dort stand Ben Osmanovic goldrichtig und schob eiskalt zum 2:1-Endstand ein.



Ein unglaubliches Finish, ein verdienter Sieg gegen den Tabellenvierten und pure Emotionen für alle HTB-Fans!