Harburger TB bleibt zuhause ungeschlagen!



Schon nach sechs Minuten der erste Jubel: Nach einem Foul an einem unserer Jungs trat Kiko wie gewohnt zum Elfmeter an. Zwar parierte der Keeper, doch Kiko schaltete am schnellsten und versenkte den Nachschuss – 1:0 HTB!



Danach wurde es zäh. Viele lange Bälle, Zweikämpfe, kleine Fouls – aber kaum Torchancen. Stattdessen nutzte der Gegner zwei Fehler in unserer Abwehr und drehte das Spiel noch vor der Pause auf 1:2.



Nach dem Seitenwechsel brachte der Trainer frischen Wind – und der zeigte Wirkung! In der 65. Minute kam Pzemek über links, setzte sich stark durch und legte quer auf Cameron, der eiskalt zum Ausgleich einschob. 2:2!



Doch wer dachte, das sei’s gewesen, täuschte sich. 80. Minute – Einwechslung Alex, erstes Ligaspiel. Kurz darauf knallte Pzemek den Ball an die Latte, der Abpraller landete genau vor Alex’ Füßen – und der drosch ihn rein! 3:2! Die Janhöhe bebte.



Am Ende blieb’s dabei: HTB dreht das Spiel, bleibt zuhause ungeschlagen und zeigt einmal mehr, dass jeder von der Bank und im Team brennt.

Moral, Wille, Teamgeist – das war wieder echtes HTB-Herzblut! 🖤🤍