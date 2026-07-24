Harburger Derby eröffnet die neue Saison der Bezirksliga Lüneburg 2 Mit einem vorgezogenen Derby zwischen dem Buchholzer FC und dem MTV Egestorf startet die Bezirksliga Lüneburg 2 in die Saison 2026/27. Zum Auftakt treffen direkt der Vierte und der Dritte der vergangenen Spielzeit aufeinander. von FuPa Lüneburg · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Die Bezirksliga Lüneburg 2 startet mit dem Derby zwischen dem Buchholzer FC und dem MTV Egestorf – Foto: Andreas Hannig

Die Bezirksliga Lüneburg 2 startet am 31. Juli in die Saison 2026/27. Insgesamt gehören der Liga 16 Mannschaften an, die an 30 Spieltagen gegeneinander antreten. Der Meister steigt in die Landesliga auf. Die Mannschaften auf den Plätzen 14 bis 16 steigen ab, der Tabellen-13. muss in die Relegation.

Das Eröffnungsspiel wird am Freitag, 31. Juli, ausgetragen. Die übrigen Begegnungen des 1. Spieltags folgen erst eine Woche später. Nach dem 17. Spieltag beginnt am 29. November die Winterpause. Mit dem 18. Spieltag wird die Saison am 26. Februar 2027 fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 5. Juni 2027 angesetzt. Drei neue Teams dabei - Westercelle gilt als Favorit

Nicht mehr zum Teilnehmerfeld gehört der TSV Elstorf. Der Meister der vergangenen Saison schaffte den Aufstieg in die Landesliga. Der SV Altencelle und der TuS Hermannsburg aus dem Kreis Celle stiegen aus der Bezirksliga ab. Neu dabei sind der SV Dicle Celle als Meister der Kreisliga Celle, der FC Este 2012 als Meister der Kreisliga Harburg sowie Germania Walsrode als Meister der Kreisliga Heidekreis.