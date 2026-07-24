Harburger Derby eröffnet die neue Saison der Bezirksliga Lüneburg 2

Die Bezirksliga Lüneburg 2 startet am 31. Juli in die Saison 2026/27. Insgesamt gehören der Liga 16 Mannschaften an, die an 30 Spieltagen gegeneinander antreten. Der Meister steigt in die Landesliga auf. Die Mannschaften auf den Plätzen 14 bis 16 steigen ab, der Tabellen-13. muss in die Relegation.
Das Eröffnungsspiel wird am Freitag, 31. Juli, ausgetragen. Die übrigen Begegnungen des 1. Spieltags folgen erst eine Woche später. Nach dem 17. Spieltag beginnt am 29. November die Winterpause. Mit dem 18. Spieltag wird die Saison am 26. Februar 2027 fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 5. Juni 2027 angesetzt.
Drei neue Teams dabei - Westercelle gilt als Favorit
Nicht mehr zum Teilnehmerfeld gehört der TSV Elstorf. Der Meister der vergangenen Saison schaffte den Aufstieg in die Landesliga. Der SV Altencelle und der TuS Hermannsburg aus dem Kreis Celle stiegen aus der Bezirksliga ab.
Neu dabei sind der SV Dicle Celle als Meister der Kreisliga Celle, der FC Este 2012 als Meister der Kreisliga Harburg sowie Germania Walsrode als Meister der Kreisliga Heidekreis.
Mit acht Mannschaften stellt der Kreis Harburg die größte Fraktion der Liga. Vertreten sind Eintracht Elbmarsch, der Buchholzer FC, der TV Meckelfeld, der MTV Borstel-Sangenstedt, der MTV Egestorf, die SG Estetal, der FC Jesteburg-Bendestorf und Aufsteiger FC Este 2012.
Aus dem Heidekreis kommen der MTV Soltau, der TV Jahn Schneverdingen II, die FG Düshorn/Krelingen, Eintracht Munster und Germania Walsrode. Der Kreis Celle ist mit dem VfL Westercelle, dem TuS Eversen/Sülze und dem SV Dicle Celle vertreten.
Für viele geht der VfL Westercelle als Titelfavorit in die neue Saison.
Derby bildet den Auftakt
Am Freitag, 31. Juli, treffen um 20.30 Uhr der Buchholzer FC und der MTV Egestorf im Harburger Derby aufeinander. Beide Duelle der vergangenen Saison entschied der Buchholzer FC für sich. Das Hinspiel gewann der BFC vor heimischer Kulisse mit 6:3, das Rückspiel beim MTV Egestorf mit 1:0.
Der MTV Egestorf beendete die vergangene Saison auf dem dritten Tabellenplatz, der Buchholzer FC folgte auf Rang vier. Die neue Spielzeit beginnt damit direkt mit einem Spitzenspiel.