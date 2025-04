Harald Häfker, SV Titisee: Mit 57 Jahren Torschütze in der Kreisliga B

Diese unvergessliche Szene spielte sich am 12. April wie folgt ab: Von links tankte sich Andre Mesquita Cardoso durch und flankte den Ball in die Mitte. Der Ball trudelte durch sämtliche Beine von Freund und Feind. Zum Glück, denn am langen Pfosten stand Harald Häfker. Er ließ das Spielgerät nicht an sich vorbei, sondern bugsierte es gekonnt in die Maschen. "Ich hab die Kugel gemütlich reingeschoben", sagt der Torschütze lachend, "das war jetzt keine herausragende Leistung."