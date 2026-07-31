„Happy mit dem Punkt“ – TuS gleicht nach Schreckstart noch aus

Einen Zähler holte der TuS Geretsried am Freitagabend in Heimstetten. David Luburic (schwarzes Trikot) vergab kurz vor Schluss noch den möglichen Siegtreffer. – Foto: Dieter Michalek

Der TuS Geretsried holt beim SV Heimstetten ein 1:1-Unentschieden. In der 75. Minute trifft Taso Karpouzidis zum Ausgleich – zehn Minuten später vergibt David Luburic die Riesenchance zum Sieg.

Mit einem Teilerfolg ist der TuS Geretsried vom Auswärtsspiel beim SV Heimstetten zurückgekehrt. Zwar reichte es am Freitagabend nicht für den erhofften ersten Dreier, aber das 1:1-Unentschieden ist nach den zwei heftigen Niederlagen zu Saisonbeginn Balsam fürs Selbstvertrauen der Grelics-Truppe. „Wir sind sehr happy mit dem Punkt“, zeigte sich der TuS-Coach letztlich zufrieden mit einem „sehr guten Auswärtsspiel“.

Das allerdings für die Gäste mit einem Schockmoment begann: SV-Torhüter Fabian Scherger will einen Ball mit dem Fuß klären und trifft ihn so scharf, dass der Ball im Geretsrieder Strafraum einmal aufkommt und über den wieder genesenen TuS-Keeper Cedomir Radic hinweg ins Tor springt. 0:1 aus Geretsrieder Sicht nach nur vier Minuten. So hatte man sich das nicht vorgestellt. „Umso höher ist die Reaktion der Jungs zu werten“, zeigte sich Martin Grelics von seiner Elf beeindruckt, die nach dem Rückstand sofort die Initiative ergriff. „Das war ja kein normales Tor und in unserer Situation nicht einfach auszuhalten – das muss man schon positiv festhalten“, so der Coach. Die Moral stimmt. Bezeichnender Weise erspielte sich der TuS nach einer Viertelstunde auch die erste Ecke der Partie, der etliche weitere folgten, allerdings ohne zum Erfolg zu führen.

„Wir hatten oft Durchbrüche über die Flügel, aber die Boxbesetzung war nicht gut, deshalb gab es auch keine glasklaren Chancen in der ersten Halbzeit“, stellte Grelics nach Spielschluss fest. Angesichts des bisherigen Auftritts gab es in der Halbzeitpause nicht viel zu verändern bei den Gästen. Die Feinjustierung brachte aber nach dem Seitenwechsel noch mehr Dominanz ins Geretsrieder Spiel – und in der 75. Minute auch den verdienten Ausgleich. Ein Chipball des eingewechselten Veron Fejzullahi über die Heimstettener Kette landete bei Taso Karpouzidis, der behauptete sich gegen seinen Gegenspieler und schob den Ball an Scherger vorbei zum 1:1 ins Netz. David Luburic hatte nach Zuspiel von Fejzullahi in der 85. Minute die riesen Chance, die Partie zu drehen, trat den Ball aus elf Metern jedoch am Heimstettener Tor vorbei.

„Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen“, so Grelics, der noch einmal durchatmen musste, als Cedomir Radic einen Schuss von der Strafraumgrenze entschärfte. Auf Geretsrieder Seite ist noch eine weitere Halbchance zu vermerken: Srdan Ivkovic, der schneller als erwartet, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, kam in der 72. Minute für Sebastian Schrills in die Partie und hatte wenig später eine gute Einschussmöglichkeit, wurde jedoch im letzten Moment geblockt. „Wir waren heute in allen Quoten gut, mit und gegen den Ball sehr aggressiv, aber Heimstetten hat auch wenig zugelassen“, zog der TuS-Coach ein insgesamt positives Fazit. „Wir waren mehr die Mannschaft, die einen Sieg verdient gehabt hätte.“