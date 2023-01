Happy Auer in Frauenbiburg: Forsterns Torjägerin glänzt beim Hallenturnier Dritter Platz

Forstern – Im Endspiel setzte sich die U 23 des 1. FC Nürnberg gegen den Bayernligisten SC Amicitia München dank zwei später Tore mit 2:1 Toren durch.

In der Vorrunde startete Forstern mit einem ungefährdeten 4:1 gegen den BCF Wolfratshausen dank der Treffer von Jacqueline Wilhelm, Vroni Auer, Anita Wimmer und Sophia Daumoser. Im zweiten Spiel gegen den alten Rivalen FC Stern brachte Auer den FC in Führung, doch in der vorletzten Minute fiel der Ausgleich. Im dritten Gruppenspiel reichte ein 1:1 gegen Frauenbiburg fürs Halbfinale, wo sich die Forsternerinnen ein packendes Duell mit Nürnberg lieferten. Nach einem Eigentor spielte der FC mutig nach vorne. Pfosten, Latte und die überragende Torfrau verhinderten allerdings den Ausgleich.