Der TuS Borth hat im Topspiel einen Punkt geholt. – Foto: Olaf Wesling

Hanz gleicht für Borth in Büderich ganz spät aus Moers, Kreisliga B1: Kein Sieger im Spitzenspiel.

Im B-Liga-Spitzenspiel zwischen dem Büdericher SV und TuS Borth lief bereits die Nachspielzeit, als Philipp Hanz einen durchgerutschten Ball zum späten, aus Gästesicht umjubelten 1:1-Endstand (0:0) verwertete. Jan Satzinger hatte den BSV nach einer Ecke in Führung geköpft (55.).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit vergab Pascal Rusch vom Elfmeterpunkt die beste Chance. Zuvor scheiterten Markus Dachwitz aus der Distanz am rechten Innenpfosten und Louis Hausmann auf der Gegenseite nach einer Einzelaktion im Eins-gegen-eins an BSV-Keeper Felix Peters. Maurizio Vojnic parierte nicht nur den Strafstoß stark. Vor allem in der zweiten Halbzeit hielt der TuS-Keeper seine Mannschaft zweimal gut im Spiel. „Er hat ein super Spiel gemacht. Das Standardgegentor war schwer zu verteidigen“, sagte Coach Patrick Heydrich, dessen Co-Trainer Andreas Gressl kurz vor Schluss die Rote Karte sah. In der zweiten Halbzeit spielten fast nur die Hausherren, die es verpassten, den Deckel draufzumachen. „Das ist schon bitter. Einige junge Spieler haben sich am Ende von der hitzigen Atmosphäre von außen anstecken lassen“ resümierte BSV-Trainer Joel Kaworsky, der ohne 22-Tore-Stürmer Sascha Ströter auskommen musste. Während die Borther weiter ungeschlagen bleiben und den direkten Vergleich gegen den Tabellenzweiten aus Büderich gewonnen haben, übernahm der Rumelner TV III als lachender Dritter die Tabellenführung der Gruppe 1.