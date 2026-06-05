Hansi Wüst wird Teammanager der SpVg Schonnebeck

Hans Wüst (re.) wird zukünftig Christian Leben zur Seite stehen. – Foto: SpVg Schonnebeck

In seiner neuen Rolle soll Hansi Wüst insbesondere den Sportlichen Leiter Christian Leben entlasten und sich vor allem um die organisatorischen Aufgaben rund um die Mannschaft kümmern. Damit wird die sportliche Struktur im Umfeld der Oberligamannschaft weiter gestärkt. Wüst war seit Sommer 2021 als Sportchef bei Adler Union Frintrop tätig und bringt viel Erfahrung in organisatorischen und sportlichen Abläufen mit.

Entlastung für Sportchef Leben

Zur neuen Saison folgt nun der Wechsel an den Schetters Busch. Christian Leben sagt: „Mit Hansi Wüst gewinnen wir einen Teammanager, der durch seine Erfahrung und seine strukturierte Arbeitsweise eine wichtige Rolle bei uns einnehmen wird. Er wird uns helfen, organisatorische Abläufe weiter zu verbessern und mir im Alltag den Rücken freizuhalten. Wir freuen uns sehr, dass wir Hansi für diese Aufgabe gewinnen konnten.“

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

Zu seiner Aufgabe bei der Spielvereinigung Schonnebeck sagt Hansi Wüst: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Vereins, dem Trainerteam und der Mannschaft. Ich habe in den Gesprächen durchweg ein sehr gutes Gefühl gehabt und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass rund um die Mannschaft alles gut läuft und wir gemeinsam erfolgreich arbeiten können.“ Mit Hansi Wüst gewinnt die Spielvereinigung Schonnebeck zusätzliche Unterstützung im organisatorischen Bereich der Oberligamannschaft und stellt sich für die kommende Saison breiter

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