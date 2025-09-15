Hans(i) im Glück!

Wie eigentlich immer, wenn der FCA in Walchsing gastiert, lief man einen frühen Rückstand hinterher. In der 10. Minute schlief die komplette Hintermannschaft bei einer Eckenvariante des Tabellenletzten, der durch Eggerstorfer in Führung ging. In den folgenden 10 Minuten wirke Aunkirchen verunsichert und leistete sich einige Fehler im Spielaufbau, die der RSV ab nicht konsequent bestrafen konnte. So fanden die Gäste mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel, der letzte Pass kam aber meist nicht an. In der 28. Minute tankt sich dann aber Eder über rechts durch und legte überlegt zurück auf Salatmeier David, der mit einem Gewaltschuss unter die Latte den Ausgleich erzielte. Damit ging's auch in die Kabinen, da Aunkirchen die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen ließ.

Nach der Pause wurde das Spiel noch intensiver und hitziger, wobei der FCA weiterhin mehr Ballbesitz hatte und der RSV seiner Taktik mit hohen Bällen treu blieb. Eder hätte sich nach gut 55 Minuten dann in die Torschützenliste eintragen müssen, der Ball sprang aber vom Innenpfosten zurück ins Spiel - zuvor hatte er zwei Walchsinger Verteidiger alt aussehen lassen. Auf der Gegenseite hatte der RSV Pech, dass ein Schuss nach einer Freistoß-Flanke nur am Pfosten landete, mit vereinten Kräften konnte Aunkirchen klären. Nach einer guten Stunde bekam der FCA dann einen Eckball zusprochen: Weingärtler köpfte die Kugel am zweiten Pfosten zurück in die Gefahrenzone, wo Heidt goldrichtig stand und Aunkirchen erstmals in Führung brachte. Die Hausherren wurden in der Folge offensiver, zeigten sich aber im Abschluss zu harmlos und dezimierten sich durch einen 10-Minuten-Zeitstrafe wegen Unsportlichkeit durch Zitzlsperger selbst. Der FCA hatte nun alles im Griff, Heidt machte mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den Deckel auf diese Partie. Den Schlusspunkt setzte noch Schweiger in der Nachspielzeit mit dem 4:1.