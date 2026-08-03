Hanseat verstärkt sich mit Hamburger Amateurfußball-Routinier

Das ist Hamilton Avila Garcia. – Foto: FC Süderelbe

Der DSC Hanseat hat einen erfahrenen Zugang vorgestellt: Hamilton Avila Garcia schließt sich dem Verein an und soll das Mittelfeldspiel der Mannschaft verstärken. Der Spieler, der im Hamburger Amateurfußball vor allem als Hamilton bekannt ist, bringt reichlich Erfahrung aus verschiedenen Stationen mit.

Wie der Verein mitteilt, war Avila Garcia unter anderem bereits südlich der Elbe aktiv. Dort lief er für Juventude, FC Türkiye Wilhelmsburg und FC Süderelbe auf. Weitere Stationen waren Hansa 11 und die TuS Hamburg. In den vergangenen Jahren spielte er an der Fichtestraße für den SC Eilbek.

Spielerische Klasse für den DSC

Beim DSC Hanseat soll der Zugang nun dabei helfen, die Qualität im Mittelfeld weiter zu erhöhen. Der Verein hebt dabei neben seiner Erfahrung auch seine spielerische Klasse hervor. Für Hanseat ist Avila Garcia damit ein Baustein, der der Mannschaft nicht nur auf dem Platz, sondern auch mit seiner Routine weiterhelfen kann.

In seinem Profil sind zuletzt Einsätze und Treffer in der Kreisliga Hamburg sowie für die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Hamburg Süd vermerkt. Nun folgt für Hamilton Avila Garcia der nächste Schritt beim DSC Hanseat.