Hansch stiehlt Jindaoui die Show Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und schon stehen 15 Punkte hier.

FEHLER ÜBER FEHLER

Die erste Halbzeit war geprägt von zahlreichen, markanten Fehlern im Spielaufbau beider Mannschaften. Der Spielbeginn, passend zum Wetter, wirkte etwas frostig. Trotz dessen erwischte es den ZFC früh eiskalt. Ausgerechnet derjenige, auf den alle Augen gerichtet waren, Nader Jindaoui, erzielte in der sechsten Minute das 0:1 und brachte die Hertha in Führung. Nach langem Ball von Maurice Covic gelang es ihm, den Ball fest zu machen, ihn weiter zu leiten und am Ende, nach flacher Hereingabe, den Ball unten rechts einzuschieben. Das Muster der Hertha war leicht zu erkennen, effektiv bespielten sie die Schnittstellen. Zusätzlich brachte das schnelle Umschalten die Berliner immer wieder in die gefährliche Zone. Die zweite Vertretung des Bundesligisten profitierte von vielen Ballverlusten im ZFC-Spielaufbau. So auch, als Jindaoui per Steilpass geschickt wurde, das Abspiel auf den mitlaufenden Ensar Aksakal verpasste und Justin Fietz es am Ende war, der den Schuss parieren konnte. Vom ZFC kam nicht viel, die Zuschauer konnten nur zwei nennenswerte Chancen zählen. Kadric's Versuch aus 20 Metern, der knapp am Gehäuse vorbei zischte (27.) und Hanschs Aktion, der aber am Tor vorbei köpfte (14.). So ging es mit einem verdienten 0:1 für die Berliner in die Pause.



DOPPELPACKER HANSCH

Die Meuselwitzer kamen mit mehr als nur ein bisschen Schwung aus der Kabine, sofort merkten die 585 Zuschauer, dass der ZFC will. Der eingewechselte Fabian Stenzel (46.) brachte auch neuen Antrieb auf das Feld. Der ZFC aufgetaut, in der Kabine wurden wohl die richtigen Worte gefunden. Sie rissen ein echtes "Feuerwerk" in Halbzeit zwei ab. Dieses wurde durch Amer Kadric angezündet, der gleich zwei Torabschlüsse auf sein Konto verbuchen konnte (46.,48.). Auch Andy Trübenbach scheiterte, nach Flanke von Hansch, mit seinem "Scherensprung-Schuss" am BSC Keeper. Der Nachschuss von Luis Fischer knallte ans Lattenkreuz, aber der ZFC ließ nicht locker. So war es Florian Hansch, der das Offensiv-Feuerwerk entzündete, nach butterweicher Flanke von Fischer musste er nur noch zum verdienten 1:1 einnicken (69.). Das ZFC-Mittelfeld um Kadric, Eckardt und Bürger, konnten immer wieder Angriffe einleiten und betrieben enorm viel Aufwand. Exakt zehn Minuten später gelang es "Hanschi“, wie sie ihn in Meuselwitz nennen, erneut, den ZFC in Führung zu bringen (79.). Nach einer Ecke machte Fischer stark den Ball fest, wurde anschließend zu Fall gebracht, alle reklamierten, doch Hansch reagierte blitzschnell und bugsierte das Leder aus 16 Metern flach ins linke Eck. Extase in Meuselwitz! Dabei hatte Eckardt großen Anteil am Tor, in dem er noch entscheidend sein Bein beim Schuss hoch hob. Dem ZFC gelang es, die Partie in der Schlussphase zu kontrollieren. Doch fünf Minuten vor Abpfiff kamen die Berliner noch einmal brandgefährlich vor das ZFC-Tor. Am Ende sicherte Fabian Raithel durch seine Rettungsaktion die drei Punkte für die Thüringer.