Hansa schlägt ganz schwache Wilhelmshavener

Die Gastgeber begannen sehr gut, griffen an und bekamen einige Chancen. Der erfahrene Stürmer Keven Oltmer erzielte nach einem feinen Angriff in der 26. Minute das 1:0. Vier Minuten später verdoppelte er die Führung der Friesoyther. Die Gäste waren nicht gut genug und verloren viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Hansa aber spielte sehr Kompakt und verschenkte kaum Räume. Dass der Tabellenzweite nur eine Chance bekam, sagt viel über die gute Leistung der Grün-Weißen aus.

In der zweiten Halbzeit ließ Hansa die Wilhelmshavener das Spiel machen und versuchte dann aus dem Konter heraus gefährlich zu werden. Das klappte zweimal gut, denn die Gäste spielten sehr schwach, nahmen viele Auswechslungen vor, kamen nie in den Rhythmus und hatten stets Mühe mit der soliden Abwehr der Hausherren. Die Spieler der Gäste waren auβerdem etwas gereizt, aber die Hanseater blieben ruhig sowie geduldig und trafen am Ende des Spiels noch zweimal. Zunächst durch den eingewechselten Miguel Gudiel Garcia. Der Stadionsprecher sprach den Namen als Miguel Gudiel Garcia Por Favor aus, woraufhin viele Leute lachten. Kifuta Kiala Makangu füllte das Quartett der Hansa-Tore. Der Stadionsprecher konnte es sich einmal mehr nicht verkneifen, den Namen exotisch auszusprechen: Makanguuuuuu!