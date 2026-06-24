Hansa Rostock - VfB Stuttgart: Termin und Ticketinfos

Das DFB-Pokalspiel des Drittligisten F.C. Hansa Rostock gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart wurde terminiert! Die Partie gegen die Schwaben findet am 21. August 2026 (Freitag) statt. Anstoß im Ostseestadion ist um 20:45 Uhr. Der Ticketverkauf startet ab sofort und läuft in drei Phasen – mit einem exklusiven Vorrecht für alle Dauerkartenbesitzer 2026/2027. Hier kommen genaue Infos des FCH dazu:
Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer
Du hast eine Dauerkarte für die Saison 2026/2027 und willst auch das DFB-Pokalspiel auf deinem Stammplatz verfolgen? Kein Problem! Wir haben deinen Platz bis zum 05. Juli (Sonntag 23:59 Uhr) für dich geblockt.
Die reservierten Stammplätze sind im Kundenprofil im Online-Ticketshop hinterlegt und können dort dann ganz einfach zum Tageskartenpreis gebucht werden. Alternativ ist die Buchung auch in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Ostsee Park Sievershagen) sowie in Schwerin (Schlosspark-Center) möglich – allerdings nur bei Vorlage der neuen Dauerkarte 26/27.
Wichtig: Die Dauerkarte allein berechtigt nicht zum Zutritt zum Pokalspiel. Es ist zwingend erforderlich, sie in eine Pokal-Tageskarte umzuwandeln! Dazu loggst du dich in den Online-Ticketshop mit deiner FCH.ID ein und klickst oben rechts auf „Reservierungen“, um dein Pokalticket zu buchen. Bei Problemen hilft unser Team unter ticketmarketing@fc-hansa.de gern weiter.
Vorverkauf für Mitglieder
Ab dem 6. Juli 2025 (Montag) um 15 Uhr startet der Vorverkauf für alle Hansa-Mitglieder. Tickets gibt es im Online-Ticketshop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Ostsee Park Sievershagen, Warnow Park Lütten Klein) sowie in Schwerin (Schlosspark-Center). Jedes Mitglied kann maximal zwei Tickets erwerben.
Freier Vorverkauf
Der freie Verkauf beginnt am 09. Juli 2025 (Donnerstag) um 15 Uhr. Ab dann können sich alle ihre Tickets sichern – online und in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Ostsee Park Sievershagen, Warnow Park Lütten Klein) sowie in Schwerin (Schlosspark-Center). Pro Kunde können maximal vier Tickets gekauft werden.
VIP-Tageskarten
Wer das Pokalspiel im Business Club erleben möchte, kann sich ab sofort eine VIP-Tageskarte zum Preis von 238 Euro pro Person sichern. Die Buchung erfolgt über den Online-Ticketshop. Bei größerem Kartenbedarf oder Interesse an einem Parkausweis wendet euch bitte per E-Mail an vip-tageskarten@fc-hansa.de.