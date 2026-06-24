Hansa Rostock - VfB Stuttgart: Termin und Ticketinfos

Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer



Du hast eine Dauerkarte für die Saison 2026/2027 und willst auch das DFB-Pokalspiel auf deinem Stammplatz verfolgen? Kein Problem! Wir haben deinen Platz bis zum 05. Juli (Sonntag 23:59 Uhr) für dich geblockt.

Die reservierten Stammplätze sind im Kundenprofil im Online-Ticketshop hinterlegt und können dort dann ganz einfach zum Tageskartenpreis gebucht werden. Alternativ ist die Buchung auch in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Ostsee Park Sievershagen) sowie in Schwerin (Schlosspark-Center) möglich – allerdings nur bei Vorlage der neuen Dauerkarte 26/27.

Wichtig: Die Dauerkarte allein berechtigt nicht zum Zutritt zum Pokalspiel. Es ist zwingend erforderlich, sie in eine Pokal-Tageskarte umzuwandeln! Dazu loggst du dich in den Online-Ticketshop mit deiner FCH.ID ein und klickst oben rechts auf „Reservierungen“, um dein Pokalticket zu buchen. Bei Problemen hilft unser Team unter ticketmarketing@fc-hansa.de gern weiter.

Vorverkauf für Mitglieder



Ab dem 6. Juli 2025 (Montag) um 15 Uhr startet der Vorverkauf für alle Hansa-Mitglieder. Tickets gibt es im Online-Ticketshop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Ostsee Park Sievershagen, Warnow Park Lütten Klein) sowie in Schwerin (Schlosspark-Center). Jedes Mitglied kann maximal zwei Tickets erwerben.

Freier Vorverkauf



Der freie Verkauf beginnt am 09. Juli 2025 (Donnerstag) um 15 Uhr. Ab dann können sich alle ihre Tickets sichern – online und in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Ostsee Park Sievershagen, Warnow Park Lütten Klein) sowie in Schwerin (Schlosspark-Center). Pro Kunde können maximal vier Tickets gekauft werden.

VIP-Tageskarten



Wer das Pokalspiel im Business Club erleben möchte, kann sich ab sofort eine VIP-Tageskarte zum Preis von 238 Euro pro Person sichern. Die Buchung erfolgt über den Online-Ticketshop. Bei größerem Kartenbedarf oder Interesse an einem Parkausweis wendet euch bitte per E-Mail an vip-tageskarten@fc-hansa.de.