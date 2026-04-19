Hansa Rostock verliert 0:8, Hertha BSC und 1. FC Magdeburg siegen

Vor 104 Zuschauern präsentierte sich der 1. FC Magdeburg in glänzender Verfassung und ließ dem SV BW Hohen Neuendorf keine Chance. Den Torreigen eröffnete Charlotte Klein in der 31. Minute zur Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Magdeburgerinnen den Druck: Tabea Alsleben stellte in der 56. Minute auf 2:0, bevor Kira Josefin Bölke in der 65. Minute für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase schraubten Neele Abraham (72. Minute) und Hanna Eckl (89. Minute) das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand hoch.

In einer defensiv geprägten Partie vor 53 Zuschauern entführte Hertha BSC alle 3 Punkte aus Potsdam. Das goldene Tor des Tages fiel bereits in der ersten Halbzeit, als Mieke Schiemann in der 21. Minute goldrichtig stand und zum 0:1 einnetzte. Die Reserve von Turbine Potsdam bemühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich, fand jedoch kein Durchkommen gegen die kompakt stehende Berliner Defensive, die den knappen Vorsprung souverän über die Zeit rettete.

1. FFV Erfurt – 1. FFC Fortuna Dresden 2:0

Der 1. FFV Erfurt sicherte sich vor 56 Zuschauern einen Heimsieg gegen Fortuna Dresden. Maja Felicitas Bauerschmidt brachte die Thüringerinnen in der 27. Minute in Führung und sorgte damit für Sicherheit im Spiel der Gastgeberinnen. Dresden versuchte im zweiten Durchgang mehr Druck aufzubauen, wurde jedoch in der 59. Minute eiskalt ausgekontert, als Lea Schrenk zum 2:0-Endstand traf. Erfurt kontrollierte die Partie danach geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.

1. FC Union Berlin II – SV Eintracht Leipzig-Süd 1:2

Ein dramatisches Finish erlebten die 75 Zuschauer beim Duell zwischen der Union-Reserve und Leipzig-Süd. Die Gäste erwischten durch Emily Reißmann einen Blitzstart und gingen bereits in der 10. Minute mit 0:1 in Führung. Union Berlin kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 71. Minute durch den Ausgleichstreffer von Megan Reichenbach. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, schlug der SV Eintracht Leipzig-Süd erneut zu: Emma Cheyenne Müller markierte in der 89. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2.

FC Carl Zeiss Jena II – Türkiyemspor Berlin 1:1

In Jena sahen 42 Zuschauer ein Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Teams weitestgehend neutralisierten, nahm die Partie in der Schlussphase Fahrt auf. Emy Bührig brachte die Jenaer Reserve in der 71. Minute zunächst in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Türkiyemspor Berlin prompt reagierte: Nur 5 Minuten später erzielte Anna-Sophie Fechner in der 76. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

RB Leipzig II – F.C. Hansa Rostock 8:0

Eine Machtdemonstration lieferte die Reserve von RB Leipzig vor 27 Zuschauern gegen den F.C. Hansa Rostock ab. Bereits zur Pause war die Partie nach Toren von Janita Jolien Kramer (9. und 22. Minute) sowie Evita Judith Kogel (42. Minute) beim Stand von 3:0 entschieden. Im zweiten Durchgang brachen bei den Gästen alle Dämme: Natalie Grenz (49. und 53. Minute), Linn Haack (58. Minute), Mia Werner (67. Minute) und Leni Preuß (88. Minute) schraubten das Ergebnis auf einen historischen 8:0-Kantersieg hoch.