 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Hansa Rostock und 1. FC Saarbrücken peilen Sonntagssiege an

3. Liga: Wie schon vor einer Woche wollen Hansa Rostock und 1. FC Saarbrücken die nächsten Siege feiern. Viktoria Köln gastiert beim VfB Stuttgart II.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Hansa im Einsatz.
Hansa im Einsatz. – Foto: Imago Images

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3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
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Am 2. Spieltag der 3. Liga wollen zwei Klubs am Sonntag nachlegen: Hansa Rostock und der 1. FC Saarbrücken siegten bereits vor Wochenfrist, Saarbrücken mit 5:2 sogar überzeugend gegen den Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen. Diesmal heißen die Gegner Waldhof Mannheim und Jahn Regensburg. Viktoria Köln gastiert am Abend beim VfB Stuttgart II.

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Liveticker: Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

Morgen, 13:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30live

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Liveticker: Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

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Liveticker: VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
So., 30.08.26 16:30 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
So., 30.08.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster

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