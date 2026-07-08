Hansa Rostock überzeugt in Wismar mit klarem Testspielsieg

Der F.C. Hansa Rostock hat sein Testspiel beim Oberligisten FC Anker Wismar deutlich mit 4:0 gewonnen und dabei über weite Strecken einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Vor 1580 Zuschauern legten die Rostocker bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg und bestätigten ihre spielerische Überlegenheit mit drei Treffern innerhalb von elf Minuten. Die Partie war zugleich ein besonderer Abend für beide Vereine, denn sie bildete auch den Rahmen für das Abschiedsspiel von Pascal Breier, der sowohl für Wismar als auch viele Jahre für Hansa aufgelaufen war.

Nach dem Anpfiff entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der Yannick Michaelis bereits früh die Gelbe Karte sah. Wenig später belohnte sich Hansa für den engagierten Auftritt. Benno Dietze brachte die Gäste in der 24. Minute mit dem 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Andreas Voglsammer auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Yannick Michaelis mit seinem Treffer in der 35. Minute für klare Verhältnisse. Mit der 3:0-Führung ging der Drittligist in die Halbzeitpause und hatte die Begegnung bereits früh in die gewünschte Richtung gelenkt.

Emotionaler Moment für Pascal Breier

Neben dem sportlichen Geschehen rückte ein besonderer Augenblick in den Mittelpunkt. In der 60. Minute wurde Pascal Breier unter großem Applaus verabschiedet. Begleitet von seinen Kindern verließ er den Rasen, während das Spiel für diesen Moment unterbrochen wurde. Der Angreifer, der sowohl für den FC Anker Wismar als auch für den F.C. Hansa Rostock auflief, erhielt damit einen würdigen Abschied vor den Zuschauern. Bereits unmittelbar nach der Pause hatte Hansa mit einem kompletten Elf-Mann-Wechsel allen Spielern weitere Einsatzminuten in der Vorbereitung ermöglicht.

Dajaku setzt den Schlusspunkt

Auch nach den zahlreichen Wechseln blieb Hansa konzentriert. Die Mannschaft kontrollierte die Partie bis in die Schlussphase und setzte kurz vor dem Ende noch den letzten Akzent. Leon Dajaku erzielte in der 88. Minute den vierten Rostocker Treffer und machte den 4:0-Endstand perfekt. Damit schloss der Drittligist einen erfolgreichen Testspielabend mit einem deutlichen Ergebnis ab und konnte weitere Erkenntnisse für die Vorbereitung sammeln.

Nächster Härtetest wartet bereits

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Rostockern allerdings nicht. Schon am Samstag, 11. Juli, wartet die nächste Aufgabe. Um 14 Uhr trifft der F.C. Hansa Rostock in Neuruppin auf den dänischen Vertreter Hvidovre IF. Nach dem klaren Erfolg in Wismar bietet diese Partie die nächste Gelegenheit, den eingeschlagenen Weg in der Saisonvorbereitung fortzusetzen und weitere Abläufe zu festigen. Gleichzeitig dürfte das Trainerteam die Begegnung nutzen, um erneut verschiedenen Spielern Einsatzzeit zu geben und weitere Eindrücke für die kommenden Wochen zu gewinnen.