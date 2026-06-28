Hansa Rostock: Trainingsstart mit 25 Spielern, aber auch mit Sorgen Zurück auf dem Platz: Auftakt in die Sommervorbereitung des Drittligisten von red/pm · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

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Nach gut fünf Wochen Sommerpause rollt endlich wieder der Ball: Mit der ersten öffentlichen Trainingseinheit sind ist der Drittligist F.C. Hansa Rostock am heutigen Sonntagvormittag in die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison gestartet. Bereits zwei Tage zuvor standen für die Profis die obligatorischen Leistungs- und Medizinchecks auf dem Programm.

Heute ging es nun erstmals wieder auf den Trainingsplatz an der Kopernikusstraße. Zur ersten Einheit konnte Trainer Daniel Brinkmann 25 Spieler begrüßen - darunter auch Felikss Sproģis aus der U19, der Erfahrungen im Profi-Training sammeln soll. Trotz drückender Hitze waren rund 100 Hansa-Fans zum Auftakt gekommen, um die Mannschaft nach der Pause wieder in Aktion zu sehen und einen ersten Blick auf die Neuzugänge Yannick Michaelis, Florian Bohnert, Bernie Lennemann sowie die beiden Torhüter Yannick Stein und Luca Unbehaun zu werfen.

Zudem gab es ein Wiedersehen mit Emil Holten, der nach seiner Leihe fest verpflichtet wurde und auch künftig erhalten bleibt. Ebenfalls zurück im Kader sind Dario Gebuhr und Tim Krohn, die nach ihren Leihstationen beim Chemnitzer FC beziehungsweise Rot-Weiß Oberhausen nach Rostock zurückgekehrt sind. Nach der gemeinsamen Laufrunde zur Erwärmung standen zunächst Stabilisationsübungen mit Athletiktrainer Reinhard Schnittker auf dem Programm. Es folgten Passformen, ehe die Mannschaft in einer Spielform im Zehn gegen Zehn den Ball laufen ließ. Die vier Torhüter – Luca Unbehaun, Yannick Stein, Philipp Klewin und Erik Maurer – absolvierten parallel ihr erstes Torwartprogramm mit dem neuen Torwart-Trainer Arvid Rinast, der nach seiner Hochzeit den Familiennamen seiner Frau angenommen hat.