Hansa Rostock: Start in Hoffenheim – Heimauftakt gegen Mannheim

Der Rahmenspielplan für die Saison 2026/2027 in der 3. Liga steht fest – und damit ist klar, wie der F.C. Hansa Rostock in die neue Spielzeit startet.
Zum Auftakt sind die Rostocker am Wochenende des 08./09. August 2026 auswärts bei der TSG Hoffenheim II gefordert. Eine Woche später steht dann endlich das erste Heimspiel im Ostseestadion an: Zwischen dem 14. und 16. August 2026 empfangen die Rostocker den SV Waldhof Mannheim.
Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage will der DFB in der kommenden Woche bekanntgeben.
Tickets gibt es wie immer zuerst für alle Hansa-Mitglieder.
Vorverkauf für Mitglieder:
Der Vorverkauf für Mitglieder startet am Freitag (10. Juli) um 15 Uhr im Online-Ticketshop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Warnow Park, Ostsee Park Sievershagen) und Schwerin (Schlosspark-Center). Maximal vier Tickets pro Mitglied.
Freier Verkauf:
Der freie Verkauf startet am Montag (13. Juli) um 15 Uhr im Online-Ticketshop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Warnow Park, Ostsee Park Sievershagen) und Schwerin (Schlosspark-Center). Maximal zehn Tickets pro Kunde.
Das Saisonfinale ist bereits terminiert: Am 22. Mai 2027 empfangen die Rostocker den FC Ingolstadt zum letzten Spieltag im Ostseestadion.
Unverändert bleiben auch in der neuen Saison die Anstoßzeiten an den Regelspieltagen. Nach dem Freitagabendspiel (19 Uhr) werden sonnabends fünf Partien um 14 Uhr sowie eine Begegnung um 16.30 Uhr angepfiffen. Am Sonntag folgen die drei Spiele um 13:30 Uhr, 16:30 Uhr und 19:30 Uhr. Englische Wochen werden dienstags und mittwochs mit jeweils fünf Begegnungen ausgetragen, die allesamt um 19 Uhr beginnen.
Das sind die ersten Spiele:
08.–09.08.2026 (1. Spieltag): TSG Hoffenheim II – F.C. Hansa Rostock
14.–16.08.2026 (2. Spieltag): F.C. Hansa Rostock – SV Waldhof Mannheim
28.–30.08.2026 (3. Spieltag): 1. FC Saarbrücken – F.C. Hansa Rostock
04.–06.09.2026 (4. Spieltag): F.C. Hansa Rostock – SV Wehen Wiesbaden
11.–13.09.2026 (5. Spieltag): FC Viktoria Köln – F.C. Hansa Rostock
15.–16.09.2026 (6. Spieltag): F.C. Hansa Rostock – VfB Stuttgart II
18.–20.09.2026 (7. Spieltag): Rot-Weiss Essen – F.C. Hansa Rostock