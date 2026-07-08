Hansa Rostock: Start in Hoffenheim – Heimauftakt gegen Mannheim

Tickets gibt es wie immer zuerst für alle Hansa-Mitglieder.



Vorverkauf für Mitglieder:

Der Vorverkauf für Mitglieder startet am Freitag (10. Juli) um 15 Uhr im Online-Ticketshop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Warnow Park, Ostsee Park Sievershagen) und Schwerin (Schlosspark-Center). Maximal vier Tickets pro Mitglied.

Freier Verkauf:

Der freie Verkauf startet am Montag (13. Juli) um 15 Uhr im Online-Ticketshop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, Warnow Park, Ostsee Park Sievershagen) und Schwerin (Schlosspark-Center). Maximal zehn Tickets pro Kunde.