 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen & Alemannia Aachen greifen sonntags an

3. Liga: Zum Auftakt überzeugt der Sonntag mit attraktiven Duellen - die Top-Teams Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen runden den Spieltag ab.

von André Nückel · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser
Essen gastiert in Saarbrücken.
Essen gastiert in Saarbrücken. – Foto: Imago Images

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3. Liga
Hoffenheim II
Alemannia Aachen
F.C. Hansa
Saarbrücken

Der 1. Spieltag der 3. Liga hat am Freitag und Samstag schon eine Menge Highlights geboten - und wird am Sonntag prominent abgeschlossen: Mit Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen und dem SC Verl treten gleich vier Top-Teams der Vorsaison an. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr auf FuPa.

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Liveticker: TSG Hoffenheim II - FC Hansa Rostock

Heute, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Heute, 16:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

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Liveticker: Alemannia Aachen - SC Verl

Heute, 19:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

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