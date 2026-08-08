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Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen & Alemannia Aachen greifen sonntags an
3. Liga: Zum Auftakt überzeugt der Sonntag mit attraktiven Duellen - die Top-Teams Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen runden den Spieltag ab.
von André Nückel · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser
Essen gastiert in Saarbrücken. – Foto: Imago Images
Der 1. Spieltag der 3. Liga hat am Freitag und Samstag schon eine Menge Highlights geboten - und wird am Sonntag prominent abgeschlossen: Mit Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen und dem SC Verl treten gleich vier Top-Teams der Vorsaison an. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr auf FuPa.
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