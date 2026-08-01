Hansa Rostock: Niederlage gegen Bundesligist, morgen Generalprobe

Die Partie begann mit einer Verzögerung aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den Rängen. Die Gedanken des Vereins seien bei der betroffenen Person und ihren Angehörigen. Ein großer Dank gelte den Einsatzkräften, die schnell und professionell reagierten, so der FCH via Pressemitteilung.

Mit Unbehaun, Bohnert, Kölle, Karada, Dajaku und Lennemann standen gleich sechs Neuzugänge in der Startelf von Trainer Daniel Brinkmann, mit Michaelis und Peter Kiedl wurden zwei weitere Neuzugänge eingewechselt. Damit liegt ein echter Umbruch hinter dem FCH, während Stürmer Emil Holten aufgrund anhaltender Verletzungen weiter auf Einsatzminuten wartet. Auf Seiten der Borussia von Trainer Eugen Polanski traf mit Isac Lidberg ebenfalls ein Neuzugang.

Kompakte erste Hälfte mit Mut nach vorn

Sportlich entwickelte sich zunächst das erwartet intensive Duell. Hansa stand gegen den Bundesligisten defensiv kompakt, arbeitete konsequent gegen den Ball und ließ im ersten Durchgang nur wenige klare Möglichkeiten zu. Gleichzeitig setzte die Kogge immer wieder eigene Akzente: Nach Standards sorgten Florian Carstens und Lukas Wallner mit Kopfballchancen für Gefahr, auch Niklas Kölle kam früh in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Kurz vor der Pause war Torhüter Luca Unbehaun mit einer starken Parade gegen Tim Kleindienst zur Stelle und hielt das torlose Remis fest.

Gladbachs Qualität entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und nutzten ihre Chancen eiskalt. Lukas Ullrich brachte Borussia Mönchengladbach kurz nach Wiederbeginn per Kopf in Führung (48.), ehe Kevin Stöger nach einer Standardsituation auf 2:0 erhöhte (58.). In dieser Phase fehlte der Kogge etwas die Kompaktheit aus der ersten Halbzeit, während Gladbach seine individuelle Qualität konsequent ausspielte.

Kampf bis zum Schluss belohnt sich

Trotz des Rückstands blieb der FCH engagiert und suchte weiter den Weg nach vorn. Die beste Möglichkeit hatte Ouassim Karada, dessen Abschluss Gladbachs Schlussmann Moritz Nicolas stark über die Latte lenkte. Wenig später verpasste auch Peter Kiedl mit einem Kopfball den Anschlusstreffer nur knapp.

Stattdessen erhöhte Isac Lidberg auf 3:0 für die Gäste (71.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Niklas Kölle, der einen Angriff über die linke Seite erfolgreich abschloss und mit seinem Treffer zum 1:3-Endstand (90.) für den verdienten Lohn einer engagierten Schlussphase sorgte – ein Auftritt, mit dem sich der Neuzugang direkt als Torschütze eintrug.

Generalprobe gegen TSG Neustrelitz

Bereits am morgigen Sonntag steht der abschließende Test der Sommervorbereitung gegen die TSG Neustrelitz an. Der Oberligist konnte der Kogge bereits im Herbst letzten Jahres einiges aussetzen, als er sich im Verbandspokal lange gut präsentierte, ehe Jonas Dirkner in der 122. Minute den erlösenden 1:0-Treffer für Hansa markierte. Auch für Neustrelitz wird dieser Test die Generalprobe vor dem Ligaauftakt in der Oberliga sein.

Spannend wird, mit welcher Aufstellung Daniel Brinkmann in dieses Spiel gehen wird: Auch wenn die Startelf des Tests gegen Gladbach einigen Aufschluss über die geplante Startelf gegeben haben dürfte, könnten sich gegen Neustrelitz noch Spieler für den Ligaalltag und den Auftakt in der 3. Liga empfehlen.