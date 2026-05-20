Hansa Rostock kämpft in Final-Neuauflage um den (DFB-)Pokal

Nach dem enttäuschenden Ende der Saison, in der Rostock auf Platz fünf einlief, ist der sportliche Druck deutlich erhöht worden. Die direkte Qualifikation wurde verpasst, weshalb im Finale des Mecklenburg-Vorpommern-Pokals zwingend ein Sieg her muss.

Das Endspiel ist eine Neuauflage des vergangenen Jahres, das Rostock im Müritzstadion (Waren) ohne ein einziges Gegentor im Wettbewerb mit 7:0 gewann. Doch der Gegner hat in dieser Saison eine bemerkenswerte und emotionale Reise hinter sich. Als einziger Sechstligist in allen Landespokalfinals der Republik räumte Pastow neben zwei Siegen gegen die Ligakonkurrenten Kühlungsborn und Bentwisch sensationell auch zwei Oberligisten aus dem Weg.

Kurioserweise hatte auch der Finalgegner SV Pastow der Kogge im Aufstiegsrennen die Daumen gedrückt: Hätte Rostock die Top 4 erreicht, wäre der Verbandsligist automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert gewesen. Nun muss der haushohe Favorit das Duell für sich entscheiden, um nicht erstmals seit über zehn Jahren die erste Runde des nationalen Pokals zu verpassen. Bislang konnte Rostock den Landespokaltitel bereits achtmal gewinnen.

Erst siegten sie nach einem dramatischen 13:12 im Elfmeterschießen gegen Dynamo Schwerin, dann folgte eine irrsinnige Aufholjagd gegen den FC Anker Wismar. Nach einem 0:3-Rückstand drehten Tim Fürstenau, Albert Romashkin und der überragende dreifache Torschütze Guido Kocer die Partie zum 5:3-Sieg nach Verlängerung, bei dem Philip Mansour spät die Rote Karte sah.

Hansa mit Mühe im Halbfinale

Hansa pflügte in dieser Saison ebenfalls souverän durch den Wettbewerb, musste aber beim 5:1 gegen den 1. FC Neubrandenburg ihr einziges Gegentor hinnehmen.

Im Halbfinale gegen den Regionalligisten und Mitfavoriten Greifswalder FC tat sich das Team von Trainer Daniel Brinkmann im "vorgezogenen Finale" dann überraschend schwer. Erst ein rettender Treffer von Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit (90.+1) sicherte den 1:0-Erfolg und verhinderte das vorzeitige Aus.

Wegweisende Sommerpause

Ungeachtet des Finalausgangs verabschiedet sich die Mannschaft danach in die Sommerpause. Dann stehen für die kommende Drittligasaison richtungsweisende Personalentscheidungen an, denn gleich zwölf Verträge laufen aus.

Besonders auf der Torhüterposition herrscht großer Klärungsbedarf bei der Kogge. Die Arbeitspapiere von Max Hagemoser, Philipp Klewin und Stammkeeper Benjamin Uphoff enden allesamt. Sportchef Amir Shapourzadeh ist hier frühzeitig gefordert, um Klarheit zu schaffen.

Herausforderung für Shapourzadeh

Auch bei den Feldspielern gibt es viele offene Fragen. Leistungsträger wie Christian Kinsombi und Cedric Harenbrock haben momentan keine Verträge für die neue Spielzeit. Jan Mejdr kuriert noch dazu eine schwere Knieverletzung aus, was seine sportliche Zukunft ebenfalls ungewiss macht.

Ein Abgang steht zudem bei Nico Neidhart im Raum, der nach sieben Jahren bei der Kogge bereits im letzten Heimspiel im Ostseestadion von den Fans verabschiedet wurde. Auch Adrien Lebeau wird den Verein vermutlich ablösefrei verlassen und wird bereits mit Zweitligisten Karlsruher SC in Verbindung gebracht wird.

Poker um Emil Holten

Neben den auslaufenden Festverträgen werden die Leihspieler Lukas Kunze, Viktor Bergh und Emil Holten vorerst offiziell verabschiedet. Vor allem der Poker um den 15-Tore-Mann Holten dürfte ein ganz entscheidender Aspekt dieses Transfersommers werden. Für den torgefährlichen Angreifer soll es glücklicherweise eine Kaufoption geben.

Immerhin herrscht auf der Trainerbank absolute Planungssicherheit. Der Vertrag von Cheftrainer Brinkmann wurde bereits verlängert, sodass er dem Verein über den Sommer hinaus erhalten bleibt.