Hansa Rostock II gibt 1:0 aus der Hand, Sparta Lichtenberg mit 1:1

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Vor 664 Zuschauern begann die Partie ungewöhnlich: Das Spiel wurde eine Stunde später angepfiffen, weil es Probleme mit den Linien auf dem Spielfeld gab. Als der Ball schließlich rollte, entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Niclas Buschke bereits in der 8. Minute zur 0:1-Führung für Stendal traf. Die Hausherren antworteten jedoch leidenschaftlich, als Devis Meißner in der 23. Minute zum 1:1 ausglich. Stendal ließ sich davon nicht beirren und ging in der 32. Minute durch Paul Kohl erneut mit 1:2 in Front. Kurz darauf gerieten die Gäste jedoch in personelle Bedrängnis: Alexander Schleicher sah in der 36. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl drängten die Berliner auf den Ausgleich, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 45.+3 Minute, durch Rici Bokake-Befonga zum 2:2 gelang. Im zweiten Durchgang kochten die Emotionen weiter hoch. In der 86. Minute schwächte sich Stendal, als Artem Tovkach mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl der Gäste blieb es am Ende beim 2:2-Unentschieden.

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Vor 537 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch zwischen dem SV Lichtenberg 47 und der TSG Neustrelitz. Die Hausherren eröffneten den Torreigen in der 27. Minute durch John Gruber zur 1:0-Führung. Doch die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt und glichen in der 32. Minute durch Jean-Luca Beck zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte John Dethlefs die Lichtenberger in der 60. Minute mit 2:1 erneut in Front. Neustrelitz bewies jedoch Moral und kam in der 83. Minute durch Manuel Härtel zum 2:2-Ausgleich. In einer hochdramatischen Schlussphase sicherte Kevin Owczarek den Gastgebern in der Nachspielzeit (90.+1) per Foulelfmeter den 3:2-Endstand. ---

Eine von großen Emotionen geprägte Begegnung sahen die 327 Zuschauer beim Duell zwischen dem FC Mecklenburg Schwerin und TuS Makkabi Berlin. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Soshi Fujioka mit 1:0 in Führung. In der Folge kochten die Gemüter hoch, was zu zwei Platzverweisen führte: Zunächst sah Teo Matkovic aufseiten von Makkabi in der 19. Minute die Rote Karte, ehe nur wenige Minuten später in der 23. Minute auch Bashir Schultz vom FC Mecklenburg Schwerin mit Rot des Feldes verwiesen wurde. Nach der Pause kamen die Gäste durch Kevin Akogo in der 47. Minute zum 1:1-Ausgleich. Den hochemotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Elias Finn Szulczyk, der in der 68. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand für Schwerin markierte. ---

Vor 183 Zuschauern trennten sich der FSV Optik Rathenow und der Berliner AK in einer taktisch geprägten Begegnung mit Unentschieden. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um jeden Zentimeter Rasen, doch die Abwehrreihen dominierten das Geschehen. Da im gesamten Spielverlauf keine Tore fielen, endete die Partie mit einem 0:0-Remis. ---

Der SV Siedenbollentin feierte vor heimischem Publikum einen erfolgreichen Einstand gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf. Die Gastgeber stellten die Weichen früh auf Sieg: In der 22. Minute erzielte Daniel Eidtner das Führungstor zum 1:0. Ein herber Dämpfer folgte für die Gäste in der 38. Minute, als Niklas Thiel aufseiten der Mahlsdorfer die Rote Karte sah. In Überzahl hielt Siedenbollentin den Druck aufrecht und belohnte sich in der 77. Minute durch den Treffer von Tom Kliefoth zum 2:0-Endstand. ---

In einer intensiv geführten Partie sicherte sich der FC Anker Wismar einen knappen Heimerfolg gegen den Regionalliga-Absteiger FC Hertha 03 Zehlendorf. Den entscheidenden Moment der Begegnung sahen die Zuschauer kurz vor dem Pausenpfiff, als Max Hauer in der 43. Minute das Tor zum 1:0-Endstand erzielte. Die Gäste kämpften in der Folge zwar um den Ausgleich, doch Wismar verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. ---

In einer umkämpften Partie trennten sich der F.C. Hansa Rostock II und die SG Union 1919 Klosterfelde unentschieden. Beide Mannschaften suchten voller Leidenschaft nach der Lücke in der gegnerischen Hintermannschaft. Die Torfolge spiegelte die Wende im Spielverlauf wider: In der 56. Minute erzielte Dario Gebuhr die 1:0-Führung für die Hausherren. Die Gäste bewiesen jedoch große Moral, steckten keineswegs auf und belohnten ihren hochemotionalen Einsatz in der Schlussphase, als Danny Mank in der 80. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand markierte. ---