Hansa Rostock: "Ich freue mich auf die neue Saison"

Emil Holten - nach seinem Treffer in der Nachspielzeit beim Hansa-Heimsieg gegen den 1. FC Schweinfurt am 22.11.2025 - bleibt Hanseat. – Foto: F.C. Hansa Rostock

Es ist offiziell: Emil Holten bleibt beim Drittligisten F.C. Hansa Rostock. Der dänische Stürmer war seit September 2025 vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg ausgeliehen – nun hat der FCH den 29-Jährigen weiter an sich gebunden. Über die Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Besonders in der Rückrunde hat er seine Offensivqualitäten noch einmal konsequent eingebracht. Nach Ryan Naderis Wechsel nach Glasgow übernahm er zusätzliche Verantwortung im Angriff und blieb in entscheidenden Phasen ein verlässlicher Faktor.

Seit seinem Wechsel an die Ostsee hat Emil in der Mannschaft schnell Fuß gefasst und Verantwortung übernommen. In 33 Ligaspielen für den F.C. Hansa erzielte er 15 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Hinzu kommen elf Tore in fünf Einsätzen im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern.

„Es war kein Geheimnis, dass wir Emil gerne bei Hansa halten wollten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun gelungen ist, ihn fest zu verpflichten. Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Er hat sich positiv entwickelt und leistete in einer wichtigen Saisonphase seinen Beitrag. Deshalb war für uns klar, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle in unserer Offensivstruktur einnehmen soll“, sagt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball.

Auch Emil selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Zeit beim F.C. Hansa: „Ich habe mich in Rostock schnell wohlgefühlt und spüre das Vertrauen im Verein und von den Fans. Deshalb war für mich früh klar, dass ich bleiben möchte. Mir war wichtig, in einem Umfeld zu sein, in dem ich meinen Teil zur Mannschaft beitragen kann. Umso schöner ist es, dass wir nun eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Ich freue mich auf die neue Saison und alles, was vor uns liegt.“