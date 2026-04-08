 2026-04-08T12:04:42.690Z

Allgemeines

Hansa Rostock gewinnt Chaos-Topspiel, TSV Havelse mit Lebenszeichen

3. Liga: Der SSV Ulm und der TSV Havelse stehen ebenfalls vor dem Abstieg in die Regionalliga, für einen allerletzte Chance sind Siege am Mittwoch Pflicht. Das gilt auch für den SC Verl und Hansa Rostock im nächsten Topspiel. Alemannia Aachen will den Lauf gegen den 1. FC Saarbrücken ausbauen. Der FC Ingolstadt empfängt daheim Viktoria Köln.rnrnAm Mittwoch gewinnt der F.C. Hansa Rostock beim SC Verl trotz Unruhen, der TSV Havelse überrascht deutlich und Viktoria Köln siegt beim FC Ingolstadt 04.

von André Nückel · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Werden wohl absteigen: TSV Havelse und SSV Ulm. – Foto: Imago Images

Der Mittwoch in der 3. Liga bringt mehrere richtungsweisende Duelle: Der 1. FC Saarbrücken empfängt Alemannia Aachen, der FC Ingolstadt 04 trifft auf Viktoria Köln. Im Kellerduell kämpft der VfB Stuttgart II gegen den SSV Ulm, während der SV Wehen Wiesbaden gegen den TSV Havelse punkten will. Im Topspiel fordert der SC Verl den F.C. Hansa Rostock.

________________

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse

Heute, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
TSV Havelse
1
4
Abpfiff

________________

Liveticker: SC Verl - Hansa Rostock

Heute, 19:00 Uhr
SC Verl
F.C. Hansa Rostock
1
2

________________

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
Alemannia Aachen
1
1
Abpfiff

________________

Liveticker: FC Ingolstadt - Viktoria Köln

Heute, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
Viktoria Köln
1
2
Abpfiff

________________

Liveticker: VfB Stuttgart II - SSV Ulm

Heute, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
SSV Ulm 1846 Fußball
1
1

________________

Schweinfurt steigt ab, Topspielen gehen an Cottbus und MSV

Die fünf Spiele am Dienstag lieferten bereits eine Menge Gesprächsstoff, denn der 1. FC Schweinfurt ist abgestiegen, in den beiden Topspielen jubelten der MSV Duisburg und Energie Cottbus - mehr hier!

Gestern, 19:00 Uhr
FC Energie Cottbus
TSV 1860 München
3
0

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
FC Erzgebirge Aue
1
0

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
VfL Osnabrück
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
Rot-Weiss Essen
1
3

Gestern, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
TSG 1899 Hoffenheim
1
1
Abpfiff

________________

So geht es in der 3. Liga weiter

33. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 12.04.26 13:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus
So., 12.04.26 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl
So., 12.04.26 19:30 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

34. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
Sa., 18.04.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
So., 19.04.26 13:30 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
So., 19.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
So., 19.04.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

____

____

