Hansa Rostock geht mit 0:8 unter, Türkiyemspor gibt 2:0 aus der Hand

FC Hansa Rostock – RB Leipzig II 0:8

RB Leipzig II legte in Rostock einen beeindruckenden Auftritt hin. Bereits in der ersten Minute traf Natalie Grenz zum 0:1 und eröffnete damit einen Torreigen, der sich über die gesamte Partie zog. Zoe Werner (11.) und erneut Natalie Grenz (24.) bauten die Führung früh aus. Auch nach der Pause dominierten die Leipzigerinnen das Geschehen klar: Grenz (52.), Janita Jolien Kramer (60.), Leonie Preußler (67.), Alexandra Scheffler (70.) und erneut Natalie Grenz (90.+1) sorgten für einen deutlichen 8:0-Erfolg, bei dem Grenz gleich viermal traf.

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf – 1. FC Magdeburg 0:0

In einer intensiven Begegnung vor 85 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Hohen Neuendorf stand defensiv stabil, während Magdeburg im Spiel nach vorne die letzte Konsequenz vermissen ließ. Trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es beim torlosen Unentschieden.

1. FFC Fortuna Dresden – 1. FFV Erfurt 0:1

Ein umkämpftes Spiel, das lange Zeit offen blieb. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, ehe Maja Felicitas Bauerschmidt (73.) den entscheidenden Treffer für Erfurt erzielte. Dresden versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Türkiyemspor Berlin – FC Carl Zeiss Jena II 2:3

Was für ein turbulenter Beginn! Lina Katharina Vianden (6.) und Angelina Lübcke (8.) brachten Türkiyemspor früh mit 2:0 in Führung. Doch Jena II antwortete eiskalt: Lauré Nastasia Frießleben traf doppelt (10., 18.) und glich das Spiel binnen Minuten aus. Karla Görlitz (21.) drehte die Partie komplett zugunsten der Gäste. Danach blieb es trotz weiterer Chancen beim 2:3 – ein spektakuläres Spiel, das Jena II mit großem Willen drehte.

SV Eintracht Leipzig-Süd – 1. FC Union Berlin II 1:1

Die Gastgeberinnen gingen nach einer halben Stunde durch Donika Grajqevci (34.) in Führung und schienen lange auf der Siegerstraße. Union II erhöhte jedoch in der Schlussphase den Druck und belohnte sich spät: Elisabeth Steiner (88.) traf kurz vor dem Abpfiff zum 1:1-Ausgleich. Ein leistungsgerechtes Remis mit einem bitteren Ende für Leipzig-Süd, das den Sieg fast schon sicher hatte.