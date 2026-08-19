Hansa Rostock gegen VfB: „Wir wollen die kleine Chance nutzen“

Auch aus den gemeinsamen Bundesliga-Jahren gibt es eine lange Bilanz, wenngleich sie schon viele Jahre zurückliegen: 8 Siege, 9 Unentschieden und 13 Niederlagen stehen aus Rostocker Sicht zu Buche.

Es ist bereits das dritte Mal innerhalb der vergangenen acht Jahre, dass Hansa Rostock und der VfB Stuttgart im DFB-Pokal aufeinandertreffen. Die beiden jüngeren Duelle im Ostseestadion gewann der VfB jeweils mit 1:0, im ersten Aufeinandertreffen 2018 hatte sich die Kogge noch mit 2:0 durchgesetzt.

Trainer Daniel Brinkmann wollte diese Historie auf der Pressekonferenz jedoch nicht überbewerten: „Ich bin nicht der Riesenfreund, immer solche Sachen zu vergleichen, wie es vor knapp zehn Jahren war. Ich glaube nicht, dass ein Spieler noch bei einer Mannschaft auf dem Platz steht, der das Spiel mitgemacht hat. Insofern sind es ganz andere Vorzeichen.“

Ein Gegner in Bestform

Der VfB Stuttgart kommt als Titelträger 2025 und Finalist der abgelaufenen Saison ins Ostseestadion. 2025 gewann Stuttgart den DFB-Pokal mit 4:2 gegen Arminia Bielefeld, im diesjährigen Finale musste man sich dem FC Bayern München mit 0:3 geschlagen geben.

Unter Trainer Sebastian Hoeneß, der seit April 2023 im Amt ist und mit dem VfB seither stets mindestens das Viertelfinale erreichte, hat sich der Klub sportlich stabilisiert. Auch die Vorbereitung auf die neue Saison verlief überzeugend: 7:0 gegen die TSG Balingen, 5:0 gegen den FSV Hollenbach, 8:1 gegen Kickers Offenbach, ein 2:2 gegen Paris FC sowie ein 3:1 gegen den FC Everton, zuletzt eine knappe 0:1-Niederlage beim FC Fulham.

Personell hat der VfB kaum Verluste zu beklagen. Noah Darvich, Laurin Ulrich und Florian Hellstern verließen den Verein lediglich auf Leihbasis, Vereinslegende Pascal Stenzel beendete seine Karriere.

Zugleich investierte Stuttgart rund 55 Millionen Euro in Dzenan Pejcinovic, Bilal El Khannouss und Leo Sauer, dazu kehrt mit Grischa Prömel ein erfahrener Bundesliga-Mittelfeldspieler ablösefrei in seine Heimatstadt zurück, in der er bereits für die Kickers aus Stuttgart spielte.

Brinkmann sprach das hohe Niveau des Gegners offen an: „Es ist definitiv ein großer Traditionsverein in Deutschland. Aber eben auch mit einer wirklich sehr hohen Qualität. Und es ist keine einfache Aufgabe.“

Auf die Frage nach möglichen Vorteilen durch den bereits laufenden Liga-Betrieb bei Hansa relativierte er: „Vielleicht ist der totale Wettkampf-Rhythmus bei uns schon etwas höher. Allerdings muss man auch sagen, sie haben jetzt gegen Fulham einen Doppeltest gehabt, haben gegen Everton gespielt, haben gegen Paris FC gespielt. Also haben sie schon auf einem sehr hohen Niveau wirklich gut getestet und auch gute Spiele gemacht. Insofern ist das nur eine Nuance.“

Torreicher, aber wackliger Saisonstart

In der 3. Liga ist Hansa Rostock mit vielen Toren, aber auch defensiven Problemen in die neue Saison gestartet. Nach einem 3:2 gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim folgte zuletzt ein wildes 3:3 gegen den SV Waldhof Mannheim: Nach 0:2-Rückstand durch Tore von Julian Ulbricht (7.) und Julian Rieckmann (29.) verkürzte Andreas Voglsammer noch vor der Pause (45.+1), bevor Lovis Bierschenk (50.) erneut für Mannheim traf. Bernie Lennemann (55.) und Florian Carstens (76.) drehten die Partie schließlich zu einem Punktgewinn.

Brinkmann ordnete die Defensivprobleme dennoch differenziert ein: „Wir haben in zwei Spielen auch insgesamt total wenig zugelassen. Also wir kommen, glaube ich, auf acht Torschüsse oder Torschancen gegen uns in zwei Spielen. Das ist nicht viel.“

Zugleich räumte er ein: „Wir wissen schon, wir müssen daran arbeiten. Wir müssen weniger Gegentore bekommen, definitiv.“ Angesichts der Offensivqualität des VfB warnte er zudem indirekt vor der eigenen Anfälligkeit. Gegen einen Gegner dieser Kategorie darf sich Hansa keine leichten Gegentore erlauben.

Nikolas Nartey kehrt zurück

Für eine besondere Nebengeschichte sorgt die Rückkehr von Nikolas Nartey ins Ostseestadion. Der heute 26-Jährige war in der Saison 2019/20 vom VfB Stuttgart an Hansa ausgeliehen und bestritt damals 19 Drittligaspiele für die Kogge. Nach einer verletzungsgeprägten Spielzeit 2024/25 erlebte er 2025/26 einen echten Aufschwung: 28 Bundesliga-Einsätze mit 7 Torbeteiligungen, dazu fünf Partien in der Europa League und vier im DFB-Pokal für Stuttgart.

Auch auf Rostocker Seite gibt es Spieler mit Stuttgarter Vergangenheit, darunter Leon Dajaku, der beim VfB sein Profidebüt feierte. Brinkmann äußerte sich positiv über dessen aktuelle Form: „Er Macht einen guten Eindruck. Gerade jetzt nach seiner Verletzung hat er einen Top-Eindruck auch im Spiel hinterlassen. Man merkt schon, dass er unser Spiel verändert.“

Personalsorgen vor dem großen Spiel

Zu Beginn der Pressekonferenz ging Brinkmann auf die Verletztenliste ein, die sich kaum entspannt hat: „Kleiner geworden ist sie nicht, aber auch nicht bedeutend größer geworden. Also Emil Holten fällt weiterhin aus, Paul Stock fällt aus. Und ja, bei Peter Kiedl sieht es sehr gut aus, aber das werden wir zum Wochenende jetzt einfach noch nicht riskieren wollen.“

Schwer wiegt allerdings der Ausfall von Torhüter Yannick Stein, der sich muskulär verletzte: „Da warten wir noch auf eine Ärztemeinung, aber er wird fürs Spiel ausfallen. Und es kann schon sein, dass er uns eine Weile fehlt.“

Stein wäre nach Brinkmanns Aussage im Tor gesetzt gewesen: „Ja, er hätte gespielt. Und da tut mir auch für den Jungen unheimlich leid, weil das natürlich ein Highlightspiel ist, auf das er sich gefreut hat. Und ich, ehrlich gesagt, auch, weil ich ihn gerne auch auf diesem Niveau sehen wollte. Das wird jetzt nicht klappen.“

Respekt ohne Angst

Trotz des großen Qualitätsunterschieds mahnte Brinkmann auf der Pressekonferenz zur Konzentration auf den eigenen Plan: „Es geht für uns eben darum, dass wir einen guten Plan haben für das Spiel. Wir wissen, glaube ich, alle, dass es eine extrem schwere Aufgabe ist. Ich denke schon auch, dass es schönere Lose gibt für Stuttgart, als jetzt auswärts das erste Spiel im Ostseestadion zu spielen.“

Er warnte zugleich davor, den VfB zu unterschätzen: „Wovon ich nicht ausgehen werde, ist, dass sie uns unterschätzen. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen bei Hoffenheim. Die waren super fokussiert hier, waren super eingestellt auf uns.“

Sportlich soll die Mannschaft trotz der Außenseiterrolle nicht nur defensiv agieren: „Ich möchte meine Mannschaft jetzt nicht nur verteidigen sehen und dann Langholz zu schlagen. Ich möchte schon, dass wir auch versuchen, Fußball zu spielen, in den Situationen, wo es möglich ist.“

Vorbereitet auf den Ernstfall

Auf die traditionelle Frage nach dem Elfmetertraining reagierte Brinkmann gelassen: „Ja, selbstverständlich. Wir machen das ja immer. Die Jungs sind immer heiß drauf, ab und zu nach dem Training noch ein paar Elfmeter zu schießen.“

Einen festen Kandidatenkreis für ein mögliches Elfmeterschießen gebe es bereits: „Wir haben so unsere Kandidaten, wo wir wissen, die schießen gerne. Und die mögen auch diese Situation, unter Druck zu stehen.“

Hoffen auf den Funken im Ostseestadion

Für Hansa Rostock ist es lange her, dass im DFB-Pokal ein größerer Erfolg gelang: 2025/26 schied man 0:4 gegen die TSG Hoffenheim aus, davor gab es eine 1:5-Niederlage gegen Hertha BSC. 2023/24 setzte sich Hansa nach einem zähen Spiel im Elfmeterschießen gegen den FSV Frankfurt durch, scheiterte dann aber in der zweiten Runde an Nürnberg.

Das letzte Achtelfinale erreichte man 2022, ehe RB Leipzig die Reise beendete. Umso größer ist die Sehnsucht der Fans nach einer Überraschung, die auch für den Rest der Drittligasaison Euphorie freisetzen könnte.

Zur besonderen Atmosphäre unter Flutlicht sagte Brinkmann: „Wer schon mal Spiele unter Flutlicht im Ostseestadion mitgemacht hat, der weiß, dass es nochmal ein anderes Level ist, nochmal besonderer ist. Dazu eben Gegner gespickt mit Nationalspielern. Ich freue mich, würde gerne heute schon spielen.“

„Die Wucht der Fans wird von Anfang an da sein, da bin ich fest von überzeugt. Aber dass dieser letzte Funke überspringt, das liegt auch an uns. Ich glaube, dann sind es diese kleinen Momente, die das Publikum elektrisieren können. Auf die müssen wir dann einfach hoffen. Aber die können wir auch zum Teil erzwingen.“

Zum Abschluss der Pressekonferenz betonte Brinkmann die Vorfreude auf das Duell: „Wir freuen uns und wollen die kleine Chance, die wir haben, nutzen.“