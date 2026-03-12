Hansa Rostock gegen MSV Duisburg: Jetzt oder nie im Aufstiegskampf

Nach 28 Spieltagen trennen den F.C. Hansa Rostock und den MSV Duisburg in der Tabelle der 3. Liga nur vier Punkte und doch liegen Welten zwischen den Ausgangssituationen beider Vereine. Der MSV steht mit 51 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, dem Relegationsrang, und träumt vom direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Hansa folgt auf Rang sieben mit 47 Zählern und hat den Aufstieg noch längst nicht abgehakt, aber ein Dreier am Samstag ist keine Option mehr, er ist dringenste Pflicht. Schon der Blick auf die gewohnt engen Abstände im Aufstiegskampf der 3. Liga macht klar: Hansa muss alles für die drei Punkte geben, denn dieses Spiel kann den Verlauf der restlichen Saison für beide Clubs maßgeblich beeinflussen.

Was Hansa in dieser Saison geleistet hat, ist schon eine kleine Geschichte für sich. Zum Zeitpunkt des Hinspiels beim MSV stand der FCH auf einem trostlosen 15. Tabellenplatz, während die Duisburger nach neun ungeschlagenen Spielen die Liga wie im Rausch anführten. Das 2:2 damals, mit einem doppelten Cedric Harenbrock (45.+1 und 76.), der zunächst den Rückstand ausglich und dann in der Schlussphase den erneuten Ausgleich erzwang, war ein erstes Ausrufezeichen der Rostocker. Was folgte, war eine Serie von elf ungeschlagenen Spielen. Jene Phase, die Hansa Rostock überhaupt erst wieder in Schlagdistanz zur Spitze gebracht hat. Dieses Comeback zeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt und es nährt die Hoffnung, dass der Funke erneut entfacht werden kann.

Zuletzt aufgelebt – aber noch zu viele Unentschieden

Die Rückrunde begann für Hansa ähnlich holprig wie zuvor der Saisonstart: Zwei Niederlagen, drei Remis inklusive eine Serie von vier Spielen ohne Sieg brachten Unruhe ins Ostseestadion. Doch genau wie in der Hinrunde nach dem Duisburg-Spiel fand die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann rechtzeitig zurück in die Spur. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, darunter das torlose, aber durchaus wertvolle 0:0 beim direkten Konkurrenten FC Energie Cottbus, zeigen: Hansa ist wieder ernstzunehmen.

In Cottbus stellte Brinkmann dabei auf eine Fünferkette bestehend aus Neidhart, Carstens, Gürleyen, Wallner und Bergh um. Ein taktisches Experiment, denn bislang hatte er in dieser Saison stets mit einer Viererkette agiert. Der Plan ging auf: Die Defensive stand sicher, Cottbus fand kaum Mittel gegen die neu geordneten Reihen. Dennoch bleibt eine Zahl als Warnsignal bestehen: Elf Unentschieden in dieser Saison bedeuten zu viele verlorene Chancen im Aufstiegskampf. Wer aufsteigen will, muss Spiele gewinnen. Samstag ist die nächste Gelegenheit.

Defensive Stärke trifft auf Duisburgs Schwäche in der Fremde

Die Statistiken könnten Hansa in die Karten spielen. Mit lediglich 31 Gegentoren stellen die Rostocker die zweitbeste Defensive der gesamten Liga und haben in dieser Saison bereits zehnmal zu Null gespielt. Eine Marke, auf die man bei Hansa sichtlich stolz sein darf. Duisburg wiederum hat in der Fremde erhebliche Probleme: 20 Gegentore in 14 Auswärtsspielen, nur vier Siege außerhalb der eigenen Arena – die Stärke der Zebras liegt klar im Heimspiel.

Hinzu kommt, dass Duisburg in der Rückrunde insgesamt 13 Tore in neun Spielen kassiert hat, was auf eine nachlassende defensive Stabilität hindeutet. Für Hansa ist das ein Signal, dass unter Zuhilfenahme der eigenen Heimstärke etwas möglich ist. Vorausgesetzt, man bleibt über 90 Minuten konzentriert. Denn die bedenkliche Anzahl von neun Elfmeter gegen die eigene Mannschaft in dieser Saison zeigen: Unachtsamkeiten in der Abwehr werden bestraft.

Lobinger als Bedrohung, Naderi als schmerzliche Lücke

Die größte Gefahr für die Rostocker Hintermannschaft trägt die Nummer 45 und heißt Lex-Tyger Lobinger. Der Duisburger Stürmer hat in dieser Saison bereits 14 Tore erzielt und ist damit einer der gefährlichsten Angreifer der Liga. Sein Treffer beim 4:2-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken zuletzt war einmal mehr Ausdruck seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Er bleibt damit der Mann, dem Benjamin Uphoff und die Rostocker Abwehr größte Aufmerksamkeit widmen müssen.

Auf der anderen Seite des Platzes klafft bei Hansa eine Lücke, die immernoch schwer zu füllen ist: Ryan Don Naderi, mit acht Treffern eine der tragenden Säulen der starken Hinrundenserie, wechselte im Winter und fehlt dem Team seither schmerzlich. Hansa tut sich in der Offensive ohnehin schwer – die Mannschaft kommt zwar häufig in den Strafraum, schafft es aber zu selten, den Ball auch im Netz unterzubringen. Genau das muss sich am Samstag gegen einen der besten Aufsteigerkader der Liga ändern.

Der Endspurt beginnt jetzt

Am Ende dieser langen, wechselhaften Saison läuft es auf genau solche Spiele hinaus. Hansa Rostock hat die Qualität, den MSV Duisburg zu schlagen, denn die Karten haben sich seit dem Aufeinandertreffen im Hinspiel gemischt. Ob die Rostocker den Moment nutzen, entscheidet sich am Samstag vor heimischer Kulisse. Danach wartet kein Durchatmen: Bereits am Freitag, den 20. März, geht es auswärts beim SV Wehen Wiesbaden weiter, der derzeit mit 47 Punkten punktgleich mit Hansa auf Rang acht liegt und ebenfalls noch Aufstiegsambitionen hegt. Am 4. April empfangen die Rostocker dann mit Viktoria Köln einen Gegner aus dem Mittelfeld der Tabelle, der mit 38 Punkten auf Rang zehn auch keinen Selbstläufter darstellt.

Mitte April folgen zwei wegweisende Partien – zunächst auswärts beim SC Verl, der als Fünfter mit 48 Punkten selbst mitten im Aufstiegskampf steckt, dann das vermeintlich leichtere Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SSV Ulm 1846 Fußball auf dem vorletzten Tabellenplatz. Den Abschluss dieser englischen Wochen bildet am 18. April die Auswärtsfahrt zum Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt 05. Der Endspurt ist dicht, die Gegner sind unterschiedlich schwer – doch er beginnt am Samstag. Und er beginnt mit Duisburg.