Hansa Rostock für MV: Die Kogge setzt Segel für den guten Zweck

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Beim Hansa-Heimspiel in der 3. Liga gegen Viktoria Köln am 04.04.2026 (Sonnabend, 14 Uhr) wird der Verein gemeinsam mit seinen Fans, Mitgliedern und Partnern einmal mehr zeigen, dass der FCH für mehr als Fußball steht.

Seit vielen Jahren nutzt der F.C. Hansa einmal pro Saison einen Spieltag, um gemeinsam mit seiner Fanszene und zahlreichen Unterstützern Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu helfen. Traditionell stehen dabei die TAFELN Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt. In diesem Jahr wird zusätzlich ein weiteres wichtiges gesellschaftliches Thema in den Fokus gerückt: die Organspende.



Unterstützung für die TAFEL Mecklenburg-Vorpommern

Rund um den Spieltag sind zahlreiche Aktionen zugunsten der TAFEL Mecklenburg-Vorpommern geplant. Auf dem Nordvorplatz wird unter anderem der Hansa-Mannschaftsbus für Spenden bereitstehen und kann mit haltbaren Lebensmitteln (Konserven, Nudeln, Reis, Mehl, Zucker), Kaffee, Süßwaren sowie Hygieneartikeln (Zahnpasta, Shampoo, Waschmittel etc.) beladen werden. Zusätzlich werden Spenden für die Tier-TAFEL gesammelt: Futterspenden (nass/trocken), Katzenstreu, Zubehör wie Leinen und Körbchen sowie Decken und Handtücher oder Gutscheine für Futterhäuser.

Auch im und rund ums Ostseestadion wird es mehrere Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen:

Der gespendete Becherpfand geht an diesem Spieltag vollständig an die TAFELN Mecklenburg-Vorpommern

Es wird ein extra PayPal-Spendenkonto für Geldspenden eingerichtet

Im Business-Bereich wird es eine Tombola zugunsten der TAFELN geben

Im Anschluss an das Spiel werden wieder Matchworn-Trikots der Mannschaft versteigert

Die Fanszene wird verschiedene Aktionsartikel wie Stoffbeutel, Schlüsselbänder mit Einkaufschip und Umhängetasche im „Hansa für MV“ Design verkaufen – der Erlös geht ebenfalls an die TAFELN





Auf der Westpromenade im Stadionumlauf findet eine ganz besondere Aktion statt: Die w.Holz GmbH will den Weltrekord für das längste Fischbrötchen aufstellen! Der Erlös aus dem Verkauf der einzelnen Stücke geht an die TAFELN.





Darüber hinaus sorgen die Mitarbeiter der TAFEL selbst für Präsenz rund um den Spieltag:

Infostand auf dem Nordvorplatz

Gulaschkanone und Eierlikörverkauf zugunsten der TAFELN





Als Dankeschön für ihren täglichen Einsatz lädt der FCH außerdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TAFEL Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Spiel ins Ostseestadion ein.

Ein Hansa-Partner hat bereits vorgelegt: Möwe Teigwarenwerk wird „Hansa Nudeln“ für die TAFEL spenden.

Aufmerksamkeit für das Thema Organspende

Neben der Unterstützung für die TAFEL möchte der FCH gemeinsam mit seiner Fanszene an diesem Spieltag auch auf das Thema Organspende aufmerksam machen.

Etwa 8.500 Menschen in Deutschland stehen auf der Warteliste für ein Spenderorgan – oft über lange Zeit, da deutlich mehr Menschen auf ein Organ warten, als es Spendende gibt. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine persönliche Entscheidung zu treffen.

Zum Spieltag werden Organspendeausweise an alle Stadionbesucher verteilt. Zudem wird es einen Informationsstand auf dem Nordvorplatz geben.

Bereits im Vorfeld wird der FCH in seinen Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, KTC, Ostsee Park Sievershagen) und Schwerin (Schlosspark-Center) Organspendeausweise ausgeben und am 1. und 2. April vor dem Fan-Shop am Uni-Platz über das Thema informieren.

Gemeinsam für MV

An diesem Spieltag will der F.C. Hansa wieder einmal zeigen, was möglich ist, wenn ein Verein, seine Fans und viele Unterstützer zusammenstehen. Der FCH ist stolz auf dieses Engagement und dankbar für jeden, der sich beteiligt.