Hansa Rostock fegt den MSV Duisburg mit 5:1 aus dem Ostseestadion

Die Partie begann für den F.C. Hansa Rostock nach Maß. Lediglich 79 Sekunden dauerte es, bis Emil Holten die frühe Führung erzielte. Nach einer Flanke von Viktor Bergh, der unbedrängt flanken konnte, drückte Emil Holten den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (2.). In der Folge hielten die Hausherren den Druck hoch. Die Gäste vom MSV Duisburg suchten nach Ordnung, kamen aber in der 11. Minute durch Lex-Tyger Lobinger zu einer Großchance. Ahmet Gürleyen konnte den Abschluss jedoch im letzten Moment per Grätsche verhindern.

In der 21. Minute sorgte Adrien Lebeau für ein Highlight, als er eine Ecke direkt zum 2:0 verwandelte, während der Duisburger Torhüter Maximilian Braune durch den Fünfmeterraum irrte. Die Freude währte jedoch nur kurz: Fast im Gegenzug flankte Can Coskun in den Strafraum, wo Steffen Meuer zum 1:2-Anschlusstreffer einköpfte (22.). Kurz darauf musste der F.C. Hansa verletzungsbedingt wechseln; für Jonas Dirkner kam in der 29. Minute Kenan Fatkic in die Partie. Trotz des Gegentreffers blieb Rostock gefährlich. Nachdem Benno Dietze zunächst noch an Maximilian Braune gescheitert war (30.), machte er es in der 34. Minute besser. Nach Zuspiel von Emil Holten setzte sich Benno Dietze gegen die Defensive durch und traf aus spitzem Winkel zum 3:1.

Die Vorentscheidung vor dem Seitenwechsel

Kurz vor der Pause erhöhten die Rostocker weiter das Tempo. Während ein Schuss von Patrick Sussek für Duisburg nur den Pfosten traf (42.), schlug der F.C. Hansa erneut eiskalt zu. Maximilian Braune konnte zunächst gegen Benno Dietze klären, war beim Nachschuss von Emil Holten zum 4:1 jedoch machtlos (43.). Damit ging es mit einer komfortablen Führung in die Kabine. Die Gäste wechselten zur zweiten Halbzeit doppelt: Jan-Simon Symalla kam für Can Coskun und Aljaz Casar ersetzte Leon Müller. In der 51. Minute verhinderte Benjamin Uphoff mit einer Parade gegen Conor Noß einen weiteren Gegentreffer, auch eine Dreifachchance durch Aljaz Casar, Tobias Fleckstein und Jan-Simon Symalla blieb ungenutzt (52.).

Joker stechen und besiegeln den Kantersieg

Im weiteren Verlauf kontrollierte Rostock das Geschehen. Während der MSV offensiv kaum noch stattfand, wechselte Daniel Brinkmann in der 73. Minute dreifach: David Hummel, Christian Kinsombi und Cedric Harenbrock kamen für Jan Mejdr, Maximilian Krauß und Adrien Lebeau in die Partie. Nur eine Minute später bediente Christian Kinsombi den mitgelaufenen Cedric Harenbrock, der zum 5:1-Endstand traf (74.). In der Schlussphase kamen zudem Felix Ruschke für Viktor Bergh (83.) sowie bei Duisburg Mert Göckan (68.), Niklas Jessen (67.) und Florian Krüger (88.) für Steffen Meuer, Patrick Sussek und Lex-Tyger Lobinger zum Einsatz. Nach dem Schlusspfiff d feierten die Fans im Ostseestadion den verdienten Heimerfolg. Für den F.C. Hansa Rostock geht es am Freitag, 20.03.2026, beim SV Wehen Wiesbaden weiter.