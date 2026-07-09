Hansa Rostock: "Er kann nicht nur als rechter Verteidiger spielen"

Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh und FCH-Neuzugang Ouassim Karada. – Foto: F.C. Hansa Rostock

Pünktlich zum Start des Trainingslagers in Neuruppin kann der Drittligist F.C. Hansa Rostock einen weiteren Neuzugang begrüßen: Ouassim Karada wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt II zum F.C. Hansa. Der 20-jährige Rechtsverteidiger ist bereits zur Mannschaft gestoßen und wird ab sofort mit unseren Jungs die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison absolvieren.

Der in Frankfurt am Main geborene deutsch-marokkanische Defensivspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung im Männerfußball mit. Für Kickers Offenbach absolvierte der 1,85 Meter große Außenverteidiger 44 Partien in der Regionalliga Südwest und entwickelte sich dort zu einer festen Größe. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der beidfüßige Defensivspieler unter anderem im Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05, ehe er den Schritt nach Offenbach machte. In diesem Sommer wechselte Karada zu Eintracht Frankfurt, die ihn nun für ein Jahr an den F.C. Hansa verleihen.

Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh sagt: „Mit Ouassim bekommen wir einen spielstarken Spieler für die rechte Seite, der offensiv ausgerichtet ist und mit seiner Laufstärke sowie Dynamik viele Akzente setzen kann. Er bringt ein starkes Eins-gegen-eins mit, sucht immer wieder den Weg nach vorne und findet auch in engen Räumen gute Lösungen. Gleichzeitig arbeitet er sehr konsequent gegen den Ball und bringt die Defensivbereitschaft mit, die wir auf dieser Position erwarten. Er kann nicht nur als rechter Verteidiger spielen, sondern uns auch auf beiden offensiven Flügeln zusätzliche Optionen geben. Außerdem weiß Ouassim aus seiner Zeit in Offenbach, was es bedeutet, für einen Traditionsverein mit einem anspruchsvollen Umfeld aufzulaufen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“