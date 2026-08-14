Hansa Rostock empfängt Waldhof Mannheim: „Wir müssen abliefern"

Der Waldhof wiederum bezwang zu Hause den als Absteiger mit dem höchsten Marktwert der Liga geführten Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Auf der Pressekonferenz ordnete Daniel Brinkmann diesen Auftaktsieg der Mannheimer und eine konkrete Stärke ein: „Sie haben gerade über die Außenverteidiger unheimlich viel Dampf nach vorne, haben das wirklich gut gemacht gegen Düsseldorf.“

Der zweite Spieltag bringt zwei Teams zusammen, die ihre Saison mit einem Erfolgserlebnis begonnen haben. Hansa Rostock gewann bei der TSG 1899 Hoffenheim II mit 3:2, nachdem Andreas Voglsammer zweimal getroffen hatte und Bernie Lennemann in der 51. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Mannschaft mit breiter Brust

Für die erste Heimpartie der Saison im Ostseestadion zeigte sich Brinkmann auf der Pressekonferenz zuversichtlich: „Die Voraussetzung ist erstmal gut, wir haben das erste Spiel gewonnen, insofern haben wir da schon eine breite Brust.“

Wichtig sei es, von Beginn an Stimmung ins Stadion zu bringen: „Das kriegen wir am besten hin, wenn wir direkt auch eine Leistung zeigen, die dem Zuschauer zeigt, dass wir leidenschaftlich Fußball spielen wollen, dass wir viel Energie mit ins Spiel nehmen.“

Diesen frühen Schwung hält er gerade zu Saisonbeginn für entscheidend: „Ich glaube, dass das generell am Anfang der Saison ein Schlüssel ist, um leichter in die Spiele zu kommen, weil man diesen kompletten Rhythmus, diesen kompletten Flow noch nicht haben kann.“

Respekt vor der Mannheimer Geschwindigkeit

Auch losgelöst vom Auftaktsieg attestierte Brinkmann dem Waldhof auf der Pressekonferenz eine gewisse Reife: „Weite Strecken haben auch schon einen gewissen Rhythmus, finde ich, weil sie auch extrem viele Spiele auf gutem Niveau gemacht haben.“

Zur Frage, ob die Mannheimer in dieser Saison stärker wirken als in der vergangenen, hielt sich der Trainer bewusst zurück: „Den Eindruck könnte man aktuell haben, aber um da jetzt eine Prognose abzugeben, würde ich lieber noch ein bisschen warten.“

Er verwies zugleich darauf, dass die Partie gegen Düsseldorf keineswegs einseitig verlaufen sei: „Düsseldorf war in den ersten 15 bis 20 Minuten schon überlegen, es gab diese Situation im Laufduell, wo es auch eine rote Karte geben kann.“

Dennoch räumte er dem Waldhof klare Strukturen ein: „Sie haben es dann wirklich sehr, sehr gut gemacht, und man sieht, dass sie einen klaren Plan haben. Der Trainer scheint eine klare Idee zu haben, und die Jungs setzen das auch entsprechend um.“

Verstärkungen aus dem Ausland und die Personalfrage bei Hansa

Der Waldhof hat seinen Kader im Sommer im internationalen Markt ergänzt: Leroy Mickels kam von Zira FK aus Aserbaidschan, Gonçalo Gregório wechselte vom FC Noah aus Armenien nach Mannheim, Jid Okeke von Stockport County aus England und Joey Müller von Roda JC aus den Niederlanden.

Für Moritz Polte, der aus der Regionalliga vom BFC Dynamo kam, zahlte der Waldhof rund 80.000 Euro, er stand bereits in der Startelf gegen Düsseldorf. Mit Claudio Kammerknecht und Noah Sarenren Bazee holte der Verein zudem zwei Verstärkungen aus der 2. Liga, wobei Bazee erst vorletztes Jahr mit Arminia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals stand. Kammerknecht, Gregório und Mickels kamen beim Auftaktsieg allerdings noch nicht zum Einsatz.

Bei Hansa sorgt derweil die Personallage weiterhin für offene Fragen: „Emil ist nach wie vor nicht im Training“, berichtete Brinkmann auf der Pressekonferenz über Emil Holten und dämpfte zugleich die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr: „Ich würde lügen, wenn ich da jetzt eine Antwort geben würde, weil ich es nicht weiß, und deswegen schauen wir da einfach auch von Tag zu Tag und von Woche zu Woche.“

Immerhin habe Paul Stock diese Woche erstmals wieder eine komplette Einheit mit der Mannschaft absolvieren können, auch wenn ein Einsatz am Wochenende laut Brinkmann „natürlich noch kein Thema“ sei. Auch Peter Kiedl und Leon Dajaku hätten bereits wieder große Teile des Trainings mitgemacht.

Breiterer Kader als Ausgangspunkt für Rotation

Im Vergleich zur Vorsaison sieht sich Hansa insgesamt breiter aufgestellt: „Wir haben letzte Woche drei Tore gemacht und hatten letztes Jahr nach vier Spielen noch keine drei Tore.“

Diese Ausgangslage erlaube es, jüngere Spieler frühzeitig einzubinden: „Ich finde es schön, dass wir Spieler haben wie Bernie Lennemann, Yannick Michaelis oder Ouassim Karada, die wir jetzt auch direkt ins kalte Wasser werfen können.“

Zur Kapitänsfrage rund um Franz Pfanne, der zuletzt zeitweise nicht in der Startelf stand, betonte Brinkmann dessen Bedeutung für die Mannschaft: „Ich kann mir keinen besseren Kapitän aktuell für Hansa vorstellen, weil er seinen Job einfach unfassbar gut macht und weil er begriffen hat, dass mehr dazu gehört, als am Wochenende einfach nur auf dem Platz zu stehen, um Kapitän zu sein.“

Heimbilanz als Dauerthema

Die Heimstärke ist für Hansa seit Jahren ein wiederkehrendes Thema, auch nach dem Auftakt in Hoffenheim bleibt sie ein Anhaltspunkt für die kommenden Wochen.

Auf der Pressekonferenz erklärte Brinkmann, dass die Ursachen früherer Rückschläge bekannt seien: „Wir letztes Jahr schon das ein oder andere Spiel gehabt haben, wo wir eigentlich sehr dominant waren, aber die drei Punkte nicht hier gelassen haben, das war dann nicht, weil der Gegner so viel besser war, sondern weil der Gegner uns teilweise im eigenen Stadion ausgekontert hat.“ Klar sei: „Das darf uns nicht passieren, das wissen wir aber auch, da haben wir auch letztes Jahr schon dran gearbeitet.“

Auch mit Blick auf die Konkurrenz im dritten Liga-Feld zeigte sich Brinkmann zurückhaltend gegenüber Prognosen: „Ich glaube, die Favoritenrollen wurden klar kommuniziert, viele Trainer haben sich auch an den Umfragen beteiligt, ich habe mich da rausgehalten.“

Sein Fokus liege ausschließlich auf der eigenen Mannschaft: „Wir müssen abliefern, wir müssen unsere Leistungen bringen, und wenn wir das tun, dann kann es zu Überraschungen kommen in dieser Saison.“

Historie spricht bislang für die Kogge

Der direkte Vergleich fällt bislang zugunsten Hansas aus: Von 14 bisherigen Duellen entschied die Kogge sechs für sich, Mannheim gewann viermal, ebenso viermal teilten sich beide Teams die Punkte. Ein torloses Remis gab es noch nie.

In der vergangenen Saison setzte sich Hansa zweimal durch, mit 1:0 im heimischen Ostseestadion und mit 4:0 im Auswärtsspiel. Beim 4:0-Erfolg im Januar trafen Jonas Dirkner, Andreas Voglsammer, Emil Holten und Christian Kinsombi, wobei Kinsombi den Verein im Sommer in Richtung Energie Cottbus in die 2. Liga verlassen hat und Holten ja weiterhin verletzt fehlt.

In der Gesamtabrechnung der vergangenen Spielzeit trennten Hansa (67 Punkte, Platz fünf) und den Waldhof (52 Punkte, Platz neun) am Ende nur vier Tabellenplätze, dafür aber 15 Punkte. Als größtes Problem der Mannheimer erwies sich die Defensive: Mit 72 Gegentoren stellte der Waldhof die viertschlechteste Abwehr der Liga. Bereits vor knapp einem Jahr, am 10. August 2025, war der Waldhof zum Auftakt der vergangenen Saison Hansas erster Heimgegner gewesen. Damals gewann die Kogge mit 1:0.