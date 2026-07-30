Hansa Rostock empfängt Geburtstagskind Borussia Mönchengladbach

Trotz einer 0:3-Niederlage in England konnte das Team in der bisherigen Vorbereitung mit Kantersiegen gegen Kühlungsborn aus der Verbandsliga (12:0), Anker Wismar aus der Oberliga (4:0) sowie Greifswald (3:0) viel Selbstvertrauen tanken. Nun wartet mit den Gästen aus der Bundesliga vom Niederrhein der letzte Härtetest, der zuletzt seinerseits durch Siege gegen Wuppertal (6:0) und Rot-Weiss Essen (2:1) aufhorchen ließ.

Hinter den Rostockern liegt ein ganz besonderes Fußballerlebnis auf der Insel. Beim jüngsten Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Watford aus der EFL Championship reisten mehr als 6.000 Anhänger mit und sorgten im Vicarage Road Stadium für eine ganz besondere Unterstützung.

Verletzungssorgen um den dänischen Angreifer

Ein kleines Fragezeichen steht derweil hinter dem Einsatz von Emil Holten. Der 29-jährige Stürmer, der nach starken 15 Treffern in der vergangenen Spielzeit fest von den Rostockern verpflichtet wurde, gehörte beim Auftritt in England nicht zum Aufgebot und war gar nicht erst mitgereist.

In der laufenden Sommervorbereitung wurde der Däne wiederholt von kleineren Blessuren zurückgeworfen, sodass er bereits im Trainingslager nicht alle Einheiten absolvieren konnte. Zuletzt bereiteten ihm Rückenbeschwerden Probleme. Mit Blick auf den nahenden Pflichtspielstart wird der Verein die Belastung des Angreifers weiterhin sorgfältig steuern, um kein unnötiges Risiko einzugehen.

Feierlichkeiten rund um das Stadion

Im direkten Anschluss an das Testspiel öffnet sich um 16 Uhr das Stadiongelände bei freiem Eintritt für den offiziellen Fan- und Familientag. Auf einer großen Bühne werden nicht nur die U23 und das Frauen-Team, sondern auch die Profimannschaft für die kommende Saison präsentiert. Die Fans dürfen sich auf Autogrammstunden, gemeinsame Fotos und verschiedene Talks rund um den Verein freuen, bei denen auch Trainer Daniel Brinkmann zu Wort kommen wird.

Eine weitläufige Kinder- und Familienwelt mit Hüpfburgen, Glücksrädern und kreativen Graffiti-Ständen bietet zahlreiche Mitmach-Aktionen für die jüngsten Anhänger. An den Fanartikel-Ständen ist zudem das brandneue Trikot für die anstehende Spielzeit erhältlich, während der Partner w.Holz mit Bratwurst und Crêpes für das leibliche Wohl sorgt. Am Abend wird das Fest mit Live-Musik stimmungsvoll ausklingen, so der FCH via Pressemitteilung.

Geburtstagsgäste aus dem Westen

Für den Gegner aus Mönchengladbach hat der Ausflug an die Ostsee ebenfalls eine besondere Bedeutung, denn das Spiel fällt auf den 126. Geburtstag der Fohlen. Aus diesem feierlichen Anlass bietet der offizielle Vereinskanal FohlenTV einen kostenlosen Livestream der Begegnung an, für den lediglich ein kostenfreier Account bei der Borussia benötigt wird.