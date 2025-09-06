Hansa Rostock deklassiert SV Dargun mit 17:0-Kantersieg

Hansa Rostock setzte sich in der 2. Runde des Landespokals beim SV Dargun mit 17:0 durch. Schon in der ersten Halbzeit sorgte der Zweitligist für klare Verhältnisse und ging mit einer 7:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte Rostock sein Offensivspiel konsequent fort. Treffer in Serie ließen das Ergebnis weiter in die Höhe schnellen, ehe am Ende ein deutlicher zweistelliger Sieg auf der Anzeigetafel stand. Mehrere Spieler konnten sich gleich mehrfach in die Torschützenliste eintragen.