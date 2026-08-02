Hansa Rostock beendet Vorbereitung mit 4:1 gegen Neustrelitz

Ebenfalls in der Startelf standen Milosz Brzozowski, Kenan Fatkic, Yannick Michaelis, Andreas Voglsammer und Peter Kiedl, allesamt Spieler, die tags zuvor gegen Gladbach erst eingewechselt worden waren und nun von Anfang an durften. Auch der erst 18-jährige Fiete Bock erhielt seine Chance in der Startformation.

Wie erwartet nahm Trainer Daniel Brinkmann im Vergleich zum Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Vortag auf jeder Position einen Wechsel vor. Neuzugang Yannic Stein stand erstmals im Tor, dazu liefen Franz Pfanne, Ahmet Gürleyen und der 20 Jahre alte Tim Krohn von Beginn an auf.

Eingewechselt wurden im Laufe der Partie Bernie Lennemann, Dario Gebuhr, David Hummel und Ouassi Karada, wobei Lennemann und Karada am Vortag noch gegen Mönchengladbach in der Startelf gestanden hatten.

Emil Holten fehlte weiterhin angeschlagen.

Das Durchschnittsalter der Startelf lag bei 24 Jahren, ohne die beiden Routiniers Franz Pfanne und Andreas Voglsammer sogar nur bei 22 Jahren; ein deutlicher Unterschied zur rund 25 Jahre alten Startelf vom Vortag. Ob einer der jungen Spieler es bis zum Saisonauftakt in die Elf schafft oder Franz Pfanne und Andreas Voglsammer noch zurückrutschen, wird sich wohl in der kommenden Trainingswoche entscheiden.

Frühe Nervosität, dann Kontrolle

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der Hansa viel Ballbesitz hatte, die Gäste aber immer wieder durch schnelle Umschaltmomente gefährlich wurden. Die erste große Chance hatte Fiete Bock, der nach einem Konter freistehend knapp am langen Pfosten vorbeischob. Auf der anderen Seite musste Yannic Stein früh sein Können unter Beweis stellen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Hansa jedoch die Kontrolle und erspielte sich eine Reihe guter Möglichkeiten, wobei Peter Kiedl zunächst mehrfach am stark reagierenden gegnerischen Torhüter scheiterte.

Voglsammer köpft Hansa in Führung

Die Führung fiel schließlich nach einer Hereingabe von Milosz Brzozowski: Andreas Voglsammer erzielte per Kopf das verdiente 1:0. Nur wenig später nutzten die Gäste jedoch einen Ballverlust im Mittelfeld konsequent aus, Manuel Härtel glich für die TSG Neustrelitz aus. Kurz vor dem Seitenwechsel stellte Kenan Fatkic den alten Abstand wieder her, indem er einen Handelfmeter souverän zum 2:1-Pausenstand verwandelte.

Verschossener Strafstoß und eiskalte Antwort

Die zweite Halbzeit begann turbulent. Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Florian Lechner auf Elfmeter für die Gäste, doch Manuel Härtel setzte den Ball an die Unterkante der Latte. Im direkten Gegenzug schlug Hansa eiskalt zu: Andreas Voglsammer legte quer auf David Hummel, der zunächst am Ball vorbeirutschte, im zweiten Versuch aber zum 3:1 einschob.

Kiedl setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt

Auch danach blieb Hansa spielbestimmend und erspielte sich weitere gute Chancen. Fiete Bock traf bei einer Mehrfachchance den Innenpfosten, Peter Kiedl scheiterte mehrfach nur knapp oder am gegnerischen Torhüter. Für seinen engagierten Auftritt belohnte sich der österreichische Neuzugang schließlich doch noch: In der Nachspielzeit traf Peter Kiedl mit einem platzierten Abschluss von der Strafraumgrenze zum 4:1-Endstand.

Ausblick auf den Ligaauftakt

Mit dem Erfolg gegen die TSG Neustrelitz endet die Sommervorbereitung des F.C. Hansa Rostock. Bereits am kommenden Sonntag, dem 9. August 2026, startet die Mannschaft von Daniel Brinkmann mit dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim II um 13:30 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion in die neue Drittliga-Saison 2026/27.