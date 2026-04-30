Hansa Rostock: Alles oder nichts gegen Aachens „geballte Qualität“

Wenn die Kogge noch Resthoffnungen haben möchte, müssen zwingend drei Siege aus den restlichen drei Spielen her, zudem ist man zwingend auf Aussetzer der Konkurrenz angewiesen. Die Enttäuschung über die verpasste Chance im letzten Spiel sitzt spürbar tief.

Für den F.C. Hansa Rostock sind die Aussichten im Aufstiegsrennen nach dem beschämenden 2:5-Debakel am vergangenen Wochenende extrem trüb geworden. Mit 60 Punkten steht das Team von Trainer Daniel Brinkmann aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang (Platz 3, Rot-Weiss Essen) beträgt vier Punkte, der zweite direkte Aufstiegsplatz (FC Energie Cottbus) ist bereits sechs Zähler entfernt.

Auf der aktuellen Pressekonferenz betonte Brinkmann unmissverständlich: „Es hat uns schon unglaublich wehgetan, dass die letzten beiden Spiele in der Liga nicht erfolgreich waren, zumal dann die Konkurrenz am Wochenende auch noch gepatzt hat.“

Das Team der Stunde wartet

Mit Alemannia Aachen wartet nun ausgerechnet die Mannschaft der Stunde am altehrwürdigen Tivoli. Die Aachener, die die Hinrunde noch auf einem Abstiegsplatz beendeten, pflügen in der Rückrunde förmlich durch die Liga. Mit elf Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen (gegen den Spitzenreiter VfL Osnabrück und in Mannheim) belegt das Team Platz zwei der Rückrundentabelle. Zuletzt feierte die Alemannia einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg.

Prunkstück der Mannschaft ist die Offensive, die bereits 38 Tore in der Rückrunde erzielte. Maßgeblich daran beteiligt ist das gefährlichste Offensivduo der Ligageschichte: Lars Gindorf (22 Tore, 11 Vorlagen) und Mika Schroers (19 Tore, 10 Vorlagen). Die beiden, die erst Ende August zur Mannschaft stießen, haben zusammen unfassbare 41 Treffer erzielt und damit den zehn Jahre alten Rekord von Justin Eilers und Pascal Testroet (damals für Dynamo Dresden) eingestellt.

Brinkmann blickt auf der Pressekonferenz voller Respekt auf das Duo: „Die hätten wir auch gerne von einer unserer Offensivkräfte. Das ist schon eine geballte Qualität.“ Im Hinspiel trennten sich beide Teams nach Treffern von Kenan Fatkic und Marco Schuster sowie den Aachenern Mehdi Loune und Faton Ademi mit 2:2. Aachen agierte dabei nach einer Notbremse von Danilo Wiebe lange in Unterzahl.

Erwachsener verteidigen

Um in Aachen bestehen zu können, fordert Brinkmann eine rigorose Leistungssteigerung in der Defensivarbeit. Die einfachen Fehler aus dem eigenen Spielaufbau im letzten Spiel wurmen den Coach enorm. „So verteidigen wie im letzten Spiel, das geht einfach nicht. Das ist generell nicht Verteidigungs-like, was wir da gemacht haben. Da müssen wir einfach dringend zulegen“, so Brinkmann auf der PK.

Er erwartet am Samstag eine ganz andere Körpersprache: „Da müssen wir erwachsener und auch männlicher verteidigen. Wir müssen mutiger sein und auch dreckiger mal verteidigen. Das ist eben auch was Entscheidendes, dass du auch mal körperlich dem Gegner so Paroli bietest, dass er auch mal eingeschüchtert ist.“

Gegen die aggressiven und vertikal spielenden Aachener müsse das Team insbesondere im Gegenpressing sofort präsent sein. Die lautstarke Kulisse in Aachen sieht der Trainer als zusätzlichen Faktor: „Wenn das Stadion laut wird, kann in Aachen schon was entfacht werden.“

Verletzungssorgen und die Hoffnung auf den Kapitän

Personell muss Hansa auf einige wichtige Akteure verzichten. Neben Paul Stock fehlt auch Jan Mejdr, der sich das Knie verdreht hat. Hier steht die finale medizinische Diagnose noch aus. Der Torschütze aus dem Hinspiel, Fatkic, war unter der Woche krank, während hinter dem Einsatz von Emil Holten wegen einer Sprunggelenksverletzung noch ein Fragezeichen steht.

Die größten Hoffnungen auf dringend benötigte Stabilität ruhen auf der Rückkehr von Kapitän Franz Pfanne, der nach einer Schambeinproblematik wieder ins Training eingestiegen ist. „Er ist natürlich der Spieler, der vielleicht am ehesten das verkörpert, sich in jeden Ball reinzuwerfen, der unglaublich gute Mentalität hat. Fehlen tut uns auch eine Persönlichkeit auf dem Platz schon“, erklärte Brinkmann auf der Pressekonferenz, wenngleich ein Einsatz nach nur zwei Tagen Training mit Cedric Harenbrock noch gründlich abgewogen werden muss.

Pokalfrust trotz Finaleinzug im Landespokal

Zwischen den Ligaspielen absolvierte Hansa unter der Woche zudem ein zähes Landespokalspiel in Greifswald. Obwohl die Mannschaft ins Finale einzog, hagelte es Kritik an der wenig souveränen Spielweise. Brinkmann nutzte die Pressekonferenz jedoch, um sich schützend vor seine Spieler zu stellen: „Sechs Drittligisten sind in diesem Jahr wieder ausgeschieden, haben das Ziel nicht erreicht. Wir sind jetzt im Finale. Am Ende des Tages hat Torhüter Benjamin Uphoff auch nicht einen Ball halten müssen. Da kann man das immer alles sehr madig reden, aber im Finale stehen wir dennoch.“

Dennoch müsse der Fokus nun bedingungslos auf die Liga gerichtet werden, denn, so Brinkmann: „Es gibt schönere Situationen, als nach so einem schlechten Spiel gegen Regensburg in Greifswald auswärts auf dem schlechten Platz gegen die zweitbeste Mannschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu spielen.“