Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg und Hertha BSC siegen, Cottbus verliert

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
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FC Energie Cottbus – FSV Babelsberg 74 2:6
In Cottbus erlebten die Zuschauer eine Partie, die nach einer halben Stunde zunächst in die Richtung der Gastgeberinnen zu kippen schien. Vanessa Krieg (29.) besorgte die Führung, doch was danach über Energie hereinbrach, glich einem sportlichen Orkan. Ruodi Schulze (37.) und Luise Karaszewski (43.) drehten das Spiel noch vor der Pause, bevor Denise Simon ihren großen Auftritt hatte. Mit einem phänomenalen Hattrick innerhalb von nur sechs Spielminuten (44., 45., 50.) demontierte sie die Cottbuser Defensive fast im Alleingang. Luana Gehrke (65.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, sodass der späte Treffer von Theresa Kraft (85.) nur noch Ergebniskosmetik in einem Spiel war, das Babelsberg durch eine furiose Phase komplett an sich gerissen hatte.
1. FFC Turbine Potsdam III – SV Babelsberg 03 5:0
Die dritte Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam lieferte gegen den SV Babelsberg 03 eine beeindruckende Machtdemonstration ab, die vor allem durch die außergewöhnliche Leistung einer einzelnen Spielerin geprägt war. Kea Tammen erwischte einen Sahnetag und sorgte bereits in der ersten Spielhälfte mit einem lupenreinen Hattrick (10., 18., 25.) für klare Verhältnisse und sichtlich konsternierte Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Dominanz der Potsdamerinnen nicht nach. Gesa Ponick (51.) erhöhte auf 4:0, bevor erneut Kea Tammen in der 64. Minute mit ihrem vierten Treffer des Tages den Endstand markierte. Der SV Babelsberg 03 fand über die gesamte Distanz kein Mittel gegen die Spielfreude der Gastgeberinnen, die am Ende einen souveränen Heimsieg feierten.
SG Blau-Weiß Beelitz – SV Grün-Weiß Brieselang 0:1
In Beelitz entwickelte sich ein extrem enges und von taktischer Disziplin geprägtes Duell, bei dem die Defensivreihen lange Zeit die Oberhand behielten. Beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden, wodurch klare Torchancen in dieser verbissen geführten Begegnung Mangelware blieben. Die Entscheidung fiel schließlich zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt unmittelbar in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Alicia Thiemer (45.+1) nutzte eine Gelegenheit und markierte den goldenen Treffer des Tages für die Gäste. In der zweiten Halbzeit warfen die Blau-Weißen zwar alles nach vorne, bissen sich jedoch am stabilen Bollwerk der Brieselangerinnen bis zum Schlusspfiff die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtserfolg blieb.
BSG Stahl Brandenburg – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:2
Dieses Aufeinandertreffen in Brandenburg bot den Fans einen packenden Schlagabtausch mit ständigen Wendungen und einer enormen kämpferischen Intensität. Die Gäste aus Miersdorf/Zeuthen erwischten den besseren Start und gingen zweimal durch Tamira Kiara Karczewski (6.) und Madleen Gippner (23.) in Führung. Doch die BSG Stahl bewies eine großartige Moral und antwortete jeweils postwendend durch Livia Bauer (10.) und Emma Harder (28.). Im zweiten Durchgang übernahmen die Brandenburgerinnen zunehmend das Kommando auf dem Platz. Livia Bauer (56.) brachte ihr Team mit ihrem zweiten Treffer erstmals in Front, was eine spannungsgeladene Schlussphase einleitete. Den endgültigen Deckel zum 4:2-Endstand setzte Marlen Sommerlatte tief in der Nachspielzeit (90.+3) und machte den leidenschaftlich erkämpften Heimsieg perfekt.
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