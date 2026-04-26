Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg und Hertha BSC siegen, Cottbus verliert

In Rostock sahen die 82 Zuschauer eine Begegnung, die lange Zeit von der taktischen Disziplin der Hintermannschaften geprägt war. Erst in der Schlussphase gelang es den Gastgeberinnen, das Abwehrbollwerk der Brandenburgerinnen zu knacken. Sabrina Eliseev brach in der 75. Minute den Bann und erzielte den Führungstreffer für Hansa Rostock. Bevor sich die Reserve von Turbine Potsdam neu sortieren konnte, legte Laurentia Köhler nur zwei Minuten später (77.) zum 2:0 nach. Mit diesem schnellen Doppelschlag sicherte sich Rostock drei wichtige Punkte und ließ die Gäste in der Schlussphase nicht mehr zurück in die Partie kommen.

Vor 162 Zuschauern entwickelte sich in Erfurt ein packendes thüringisches Duell, das bis zur letzten Minute von der Spannung lebte. Anna Mittelsdorf brachte die Erfurterinnen bereits in der 15. Minute in Front und sorgte für eine Pausenführung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug Jena jedoch zurück, als Neele Gast (49.) den Ausgleich markierte. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg suchten. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gastgeberinnen für sich: Samira Visargova erzielte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 und krönte damit den kämpferischen Auftritt des FFV.

Türkiyemspor Berlin – 1. FC Union Berlin II 1:4

In Berlin erlebten die 99 Zuschauer eine ereignisreiche Partie, die der 1. FC Union Berlin II trotz einer langen Unterzahl für sich entschied. Katja Orschmann (26.) und Sandra Weihmann (38.) brachten die Gäste zunächst mit 0:2 in Führung, doch Lutricia Michalke verkürzte kurz vor der Pause (44.) für Türkiyemspor. Nachdem Elisabeth Steiner auf Seiten von Union in der 49. Minute die Gelb-Rote Karte sah, witterten die Gastgeberinnen ihre Chance auf den Ausgleich. Doch die Union-Reserve verteidigte diszipliniert und schlug in der Schlussphase eiskalt zu: Louisa Kähler (85.) und erneut Katja Orschmann in der Nachspielzeit (90.+2) besiegelten den deutlichen 1:4-Auswärtssieg.

SV Eintracht Leipzig-Süd – Hertha BSC 1:2

Dieses Duell in Leipzig stand ganz im Zeichen von Elfie Wellhausen, die zur alles entscheidenden Akteurin für Hertha BSC avancierte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Wellhausen die Berlinerinnen in der 54. Minute erstmals in Führung. Leipzig-Süd bewies jedoch Moral und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich, der Maleen Jankowski in der 69. Minute schließlich gelang. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, schlug Hertha pünktlich zum Ende der regulären Spielzeit erneut zu: Wieder war es Elfie Wellhausen, die in der 90. Minute den Ball zum 1:2 im Netz versenkte und ihrem Team damit in letzter Sekunde den vollen Punktgewinn sicherte.

1. FFC Fortuna Dresden – 1. FC Magdeburg 2:4

In Dresden sahen die 108 Zuschauer ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen und einer dramatischen Schlussphase. Magdeburg erwischte durch Neele Abraham (5.) einen Blitzstart und erhöhte durch Theresa Amelie Große (57.) auf 0:2. Doch die Fortuna gab sich nicht geschlagen und startete eine furiose Aufholjagd: Luisa Marie Strecker (60.) und Melissa Wagner (72.) glichen zum viel umjubelten 2:2 aus. Die Hoffnungen der Dresdnerinnen auf einen Punktgewinn wurden jedoch in den Schlussminuten zunichtegemacht. Erneut Neele Abraham (86.) und Mia Alina Juhnke in der Nachspielzeit (90.+2) sorgten für die Entscheidung und besiegelten den am Ende hart erkämpften 2:4-Sieg für die Gäste aus Sachsen-Anhalt.

SV BW Hohen Neuendorf – RB Leipzig II 0:4

Die Reserve von RB Leipzig lieferte in Hohen Neuendorf vor 25 Zuschauern eine souveräne Machtdemonstration ab und ließ den Gastgeberinnen zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Zoe Werner stellte die Weichen bereits in der 3. Minute auf Sieg und legte kurz vor der Pause (43.) ihren zweiten Treffer zum 0:2 nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leipzig die spielbestimmende Mannschaft. Natalie Grenz avancierte zur zweiten Doppeltorschützin des Tages, indem sie in der 49. und 68. Minute auf 0:4 erhöhte. Hohen Neuendorf fand kein Mittel gegen die spielstarken Gäste, die diese Partie über die gesamte Dauer kontrollierten und einen nie gefährdeten Auswärtssieg feierten.