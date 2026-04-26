 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg und Hertha BSC siegen, Cottbus verliert

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Hesse

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In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

F.C. Hansa Rostock – 1. FFC Turbine Potsdam II 2:0

In Rostock sahen die 82 Zuschauer eine Begegnung, die lange Zeit von der taktischen Disziplin der Hintermannschaften geprägt war. Erst in der Schlussphase gelang es den Gastgeberinnen, das Abwehrbollwerk der Brandenburgerinnen zu knacken. Sabrina Eliseev brach in der 75. Minute den Bann und erzielte den Führungstreffer für Hansa Rostock. Bevor sich die Reserve von Turbine Potsdam neu sortieren konnte, legte Laurentia Köhler nur zwei Minuten später (77.) zum 2:0 nach. Mit diesem schnellen Doppelschlag sicherte sich Rostock drei wichtige Punkte und ließ die Gäste in der Schlussphase nicht mehr zurück in die Partie kommen.

1. FFV Erfurt – FC Carl Zeiss Jena II 2:1

Vor 162 Zuschauern entwickelte sich in Erfurt ein packendes thüringisches Duell, das bis zur letzten Minute von der Spannung lebte. Anna Mittelsdorf brachte die Erfurterinnen bereits in der 15. Minute in Front und sorgte für eine Pausenführung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug Jena jedoch zurück, als Neele Gast (49.) den Ausgleich markierte. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg suchten. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gastgeberinnen für sich: Samira Visargova erzielte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 und krönte damit den kämpferischen Auftritt des FFV.

Türkiyemspor Berlin – 1. FC Union Berlin II 1:4

In Berlin erlebten die 99 Zuschauer eine ereignisreiche Partie, die der 1. FC Union Berlin II trotz einer langen Unterzahl für sich entschied. Katja Orschmann (26.) und Sandra Weihmann (38.) brachten die Gäste zunächst mit 0:2 in Führung, doch Lutricia Michalke verkürzte kurz vor der Pause (44.) für Türkiyemspor. Nachdem Elisabeth Steiner auf Seiten von Union in der 49. Minute die Gelb-Rote Karte sah, witterten die Gastgeberinnen ihre Chance auf den Ausgleich. Doch die Union-Reserve verteidigte diszipliniert und schlug in der Schlussphase eiskalt zu: Louisa Kähler (85.) und erneut Katja Orschmann in der Nachspielzeit (90.+2) besiegelten den deutlichen 1:4-Auswärtssieg.

SV Eintracht Leipzig-Süd – Hertha BSC 1:2

Dieses Duell in Leipzig stand ganz im Zeichen von Elfie Wellhausen, die zur alles entscheidenden Akteurin für Hertha BSC avancierte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Wellhausen die Berlinerinnen in der 54. Minute erstmals in Führung. Leipzig-Süd bewies jedoch Moral und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich, der Maleen Jankowski in der 69. Minute schließlich gelang. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, schlug Hertha pünktlich zum Ende der regulären Spielzeit erneut zu: Wieder war es Elfie Wellhausen, die in der 90. Minute den Ball zum 1:2 im Netz versenkte und ihrem Team damit in letzter Sekunde den vollen Punktgewinn sicherte.

1. FFC Fortuna Dresden – 1. FC Magdeburg 2:4

In Dresden sahen die 108 Zuschauer ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen und einer dramatischen Schlussphase. Magdeburg erwischte durch Neele Abraham (5.) einen Blitzstart und erhöhte durch Theresa Amelie Große (57.) auf 0:2. Doch die Fortuna gab sich nicht geschlagen und startete eine furiose Aufholjagd: Luisa Marie Strecker (60.) und Melissa Wagner (72.) glichen zum viel umjubelten 2:2 aus. Die Hoffnungen der Dresdnerinnen auf einen Punktgewinn wurden jedoch in den Schlussminuten zunichtegemacht. Erneut Neele Abraham (86.) und Mia Alina Juhnke in der Nachspielzeit (90.+2) sorgten für die Entscheidung und besiegelten den am Ende hart erkämpften 2:4-Sieg für die Gäste aus Sachsen-Anhalt.

SV BW Hohen Neuendorf – RB Leipzig II 0:4

Die Reserve von RB Leipzig lieferte in Hohen Neuendorf vor 25 Zuschauern eine souveräne Machtdemonstration ab und ließ den Gastgeberinnen zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Zoe Werner stellte die Weichen bereits in der 3. Minute auf Sieg und legte kurz vor der Pause (43.) ihren zweiten Treffer zum 0:2 nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leipzig die spielbestimmende Mannschaft. Natalie Grenz avancierte zur zweiten Doppeltorschützin des Tages, indem sie in der 49. und 68. Minute auf 0:4 erhöhte. Hohen Neuendorf fand kein Mittel gegen die spielstarken Gäste, die diese Partie über die gesamte Dauer kontrollierten und einen nie gefährdeten Auswärtssieg feierten.

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Frauen-Landesliga Brandenburg

FC Energie Cottbus – FSV Babelsberg 74 2:6

In Cottbus erlebten die Zuschauer eine Partie, die nach einer halben Stunde zunächst in die Richtung der Gastgeberinnen zu kippen schien. Vanessa Krieg (29.) besorgte die Führung, doch was danach über Energie hereinbrach, glich einem sportlichen Orkan. Ruodi Schulze (37.) und Luise Karaszewski (43.) drehten das Spiel noch vor der Pause, bevor Denise Simon ihren großen Auftritt hatte. Mit einem phänomenalen Hattrick innerhalb von nur sechs Spielminuten (44., 45., 50.) demontierte sie die Cottbuser Defensive fast im Alleingang. Luana Gehrke (65.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, sodass der späte Treffer von Theresa Kraft (85.) nur noch Ergebniskosmetik in einem Spiel war, das Babelsberg durch eine furiose Phase komplett an sich gerissen hatte.

1. FFC Turbine Potsdam III – SV Babelsberg 03 5:0

Die dritte Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam lieferte gegen den SV Babelsberg 03 eine beeindruckende Machtdemonstration ab, die vor allem durch die außergewöhnliche Leistung einer einzelnen Spielerin geprägt war. Kea Tammen erwischte einen Sahnetag und sorgte bereits in der ersten Spielhälfte mit einem lupenreinen Hattrick (10., 18., 25.) für klare Verhältnisse und sichtlich konsternierte Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Dominanz der Potsdamerinnen nicht nach. Gesa Ponick (51.) erhöhte auf 4:0, bevor erneut Kea Tammen in der 64. Minute mit ihrem vierten Treffer des Tages den Endstand markierte. Der SV Babelsberg 03 fand über die gesamte Distanz kein Mittel gegen die Spielfreude der Gastgeberinnen, die am Ende einen souveränen Heimsieg feierten.

SG Blau-Weiß Beelitz – SV Grün-Weiß Brieselang 0:1

In Beelitz entwickelte sich ein extrem enges und von taktischer Disziplin geprägtes Duell, bei dem die Defensivreihen lange Zeit die Oberhand behielten. Beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden, wodurch klare Torchancen in dieser verbissen geführten Begegnung Mangelware blieben. Die Entscheidung fiel schließlich zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt unmittelbar in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Alicia Thiemer (45.+1) nutzte eine Gelegenheit und markierte den goldenen Treffer des Tages für die Gäste. In der zweiten Halbzeit warfen die Blau-Weißen zwar alles nach vorne, bissen sich jedoch am stabilen Bollwerk der Brieselangerinnen bis zum Schlusspfiff die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtserfolg blieb.

BSG Stahl Brandenburg – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:2

Dieses Aufeinandertreffen in Brandenburg bot den Fans einen packenden Schlagabtausch mit ständigen Wendungen und einer enormen kämpferischen Intensität. Die Gäste aus Miersdorf/Zeuthen erwischten den besseren Start und gingen zweimal durch Tamira Kiara Karczewski (6.) und Madleen Gippner (23.) in Führung. Doch die BSG Stahl bewies eine großartige Moral und antwortete jeweils postwendend durch Livia Bauer (10.) und Emma Harder (28.). Im zweiten Durchgang übernahmen die Brandenburgerinnen zunehmend das Kommando auf dem Platz. Livia Bauer (56.) brachte ihr Team mit ihrem zweiten Treffer erstmals in Front, was eine spannungsgeladene Schlussphase einleitete. Den endgültigen Deckel zum 4:2-Endstand setzte Marlen Sommerlatte tief in der Nachspielzeit (90.+3) und machte den leidenschaftlich erkämpften Heimsieg perfekt.

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