Hansa Friesoythe verabschiedet mehrere Spieler

– Foto: Robert Gertzen

Beim Hansa Friesoythe kommt es nach dem Saisonende 2026 zu mehreren personellen Veränderungen in der ersten Mannschaft. Der Bezirksligist wird sich von mehreren Spielern verabschieden, während eine wichtige Personalie im Trainerteam erhalten bleibt.

Mit Martin Kaufmann, Jonas Hiller, Janek de Buhr, Wojciech Wilhelm, Malte Beck, Enes Muric und Bennet Koch werden sich gleich mehrere Akteure anderen Vereinen anschließen. Der Klub dankt allen Spielern ausdrücklich für ihren Einsatz und wünscht ihnen „alles erdenklich Gute für die Zukunft und vor allem viel Gesundheit“.

Eine besondere Entwicklung gibt es im Fall von Tiberius Bosilca. Der Torwart beendet seine aktive Karriere nach dem Derbysieg gegen Altenoythe, bleibt dem Verein jedoch als Torwarttrainer erhalten. Damit bleibt Bosilca dem Umfeld der ersten Mannschaft in neuer Funktion verbunden.