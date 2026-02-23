Hansa Friesoythe mit erfolgreichem Testspiel-Wochenende

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Hansa Friesoythe kann auf ein rundum erfolgreiches Testspiel-Wochenende zurückblicken. Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden absolvierte die Mannschaft zwei Partien – und ging beide Male als Sieger vom Platz. Auf ein spektakuläres Offensivfeuerwerk folgte ein konzentrierter Arbeitssieg.

Gleich doppelt traf Abdallah Remmou, zudem reihten sich Martin Kaufmann, Malte Fokken, Janek de Buhr, Ibrahim Bamba, Malte Breher und Enes Muric in die Torschützenliste ein. Die Grün-Weißen präsentierten sich spielfreudig und effizient im Abschluss – ein gelungener Auftakt in ein intensives Wochenende.

Den Auftakt machte das Duell am Samstag in Westerstede gegen TuRa Westfalia Westhauderfehn. Die Zuschauer bekamen ein wahres Torspektakel geboten: Mit 8:3 setzten sich die Hanseaten durch und unterstrichen dabei ihre Offensivqualitäten.

Effizient in Oldenburg

Rund 20 Stunden später war die Mannschaft von Trainer Malte Müller erneut gefordert. Beim VfL Oldenburg II fiel das Ergebnis deutlich knapper aus, die Ausbeute jedoch erneut positiv.

In einer weniger spektakulären Begegnung sorgte Malte Fokken in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung der Grün-Weißen. Hansa kontrollierte das Spielgeschehen und verteidigte den Vorsprung lange souverän. Kurz vor dem Abpfiff verkürzten die Oldenburger per Foulelfmeter auf 1:2, mehr ließen die Gäste jedoch nicht zu.

Sorge um Breher

Überschattet wurde die Partie in Oldenburg von der frühen Verletzung von Malte Breher, der sich an der Schulter verletzte. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Verein und Mannschaft hoffen, dass sich die Blessur als weniger schwerwiegend erweist. Die besten Wünsche für eine schnelle Genesung begleiten den Offensivspieler.

Positive Bilanz

Zwei Spiele, zwei Siege – die sportliche Bilanz des Wochenendes liest sich überzeugend. Während in Westerstede vor allem die Offensivpower im Vordergrund stand, zeigte sich die Mannschaft in Oldenburg von ihrer kontrollierten und effizienten Seite. Ein gelungener Testspiel-Doppelpack für den SV Hansa Friesoythe.