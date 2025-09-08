Hansa Friesoythe dreht binnen dreizehn Minuten einen 0:2-Rückstand

Die Gäste brachten sich durch Tore kurz vor- und nach der Halbzeit mit 0:2 in Führung, beide Male traf Sören Kolhosser. Bis zur 73. Spielminute sollte diese Führung auch anhalten, womit es lange nach einem Auswärtssieg der Gäste aussah – doch dann hatten die Gastgeber etwas dagegen. Jonah Stindt fand die Idee des Doppelpacks ebenso interessant und stellte mit Toren in der 73. und 81. Spielminute auf 2:2. Dem großen Jubel sollte aber noch eine Schippe drauf gelegt werden, als Abdallah Remmou in der 86. Spielminute tatsächlich das 3:2 erzielte und die Partie komplett auf den Kopf stellte. Aus einem 0:2 Rückstand machten die Hanseaten also innerhalb von dreizehn Minuten einen Heimsieg und sammelten somit die nächsten drei Punkte. Hansa Trainer Luc-Arsene Diamesso zeigt sich nach der Partie dementsprechend glücklich – „Das war einfach eine Top-Teamleistung, wenn man bedenkt dass 0:2 bis 73. Minute steht. Die Einwechselspieler haben alle Gas gegeben, um das Spiel umzudrehen, super Teamgeist."