Hansa Friesoythe dreht binnen dreizehn Minuten einen 0:2-Rückstand

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde den Zuschauern in Friesoythe ein echter Leckerbissen geboten. Nachdem die Mannschaft von Hansa-Trainer Luc-Arsene Diamesso in den letzten Wochen schon beachtliche Leistungen zeigte, wurde dieser Lauf nun im Heimspiel gegen Aufsteiger Osterfeine in Form einer spektakulären Aufholjagd gekrönt.
Die Gäste brachten sich durch Tore kurz vor- und nach der Halbzeit mit 0:2 in Führung, beide Male traf Sören Kolhosser. Bis zur 73. Spielminute sollte diese Führung auch anhalten, womit es lange nach einem Auswärtssieg der Gäste aussah – doch dann hatten die Gastgeber etwas dagegen. Jonah Stindt fand die Idee des Doppelpacks ebenso interessant und stellte mit Toren in der 73. und 81. Spielminute auf 2:2. Dem großen Jubel sollte aber noch eine Schippe drauf gelegt werden, als Abdallah Remmou in der 86. Spielminute tatsächlich das 3:2 erzielte und die Partie komplett auf den Kopf stellte. Aus einem 0:2 Rückstand machten die Hanseaten also innerhalb von dreizehn Minuten einen Heimsieg und sammelten somit die nächsten drei Punkte. Hansa Trainer Luc-Arsene Diamesso zeigt sich nach der Partie dementsprechend glücklich – „Das war einfach eine Top-Teamleistung, wenn man bedenkt dass 0:2 bis 73. Minute steht. Die Einwechselspieler haben alle Gas gegeben, um das Spiel umzudrehen, super Teamgeist."