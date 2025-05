Hansa-Fans provozieren und beleidigen Haching-Präsident Schwabl

Die Fans der Hansa Rostock sorgen für ein Risikospiel in Unterhaching: Über 1.000 Fans reisen unter der Woche in den Süden – und liefern Provokationen.

Unterhaching – Nachholspiel am Mittwoch-Abend in Unterhaching: Über 1.000 Fans des Hansa Rostock nahmen den weiten Weg – rund 780 Kilometer – auf sich und begleiteten ihre Mannschaft in die Münchner Vorstadt. An jeder Ecke wurden die Rostock-Fans von der Polizei empfangen. Zu groß die Sorge um mögliche Ausschreitungen eilt der umstrittene Ruf der aktiven Fanszene doch weit voraus.

Das erste Banner rollten die Gäste-Fans in der 20. Minute aus. „Unterhaching, DFB Schönberg, wer bewirbt sich noch für den grössten Scheisshaufen der Saison?“ Der Grund ist klar: Bei den Fans sorgte die wiederholte Verschiebung der Partie ihrer Hansa und der SpVgg Unterhaching für großen Unmut.

Doch alles blieb ruhig, auch weil die Mannschaft auf dem Platz von Beginn an überzeugte. Die berühmt-berüchtigten Hansa-Fans, nicht immer positiv in den Schlagzeilen, sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Doch sie wären nicht die Hansa-Fans, wenn sie nicht doch ein wenig provozieren würden.

Auch Haching-Präsident Manfred Schwabl bekommt ein eigenes Spruchband gewidmet

Ursprünglich war die 3. Liga-Partie für den 2. März geplant gewesen. Wenige Tage vor dem Spielbeginn musste die Partie jedoch abgesetzt werden, da das Sicherheitskonzept für den uhlsportPARK von der Gemeinde und den beteiligten Behörden als unzureichend eingeschätzt wurde. Die Begegnung galt als Risikospiel, besondere Auflagen konnten nicht erfüllt werden. Etliche Hansa-Fans hatten bereits ihre Reise in den Süden Deutschlands geplant und konnten so kurzfristig nicht mehr stornieren, was für viel Frust unter den Anhängern sorgte.

Die Partie wurde auf den 29. April verlegt, doch dieser Tag kollidierte mit dem Rostocker Spielplan. Die Hanseaten hätten in fünf Tagen drei Spiele absolvieren müssen. Am 1. Mai wartete im Landespokal-Halbfinale der FC Schönberg 05. Die Hachinger kamen Rostock entgegen und so einigten sich beide Teams auf den 7. Mai. „Wir haben der kurzfristigen Verlegung im Sinne des fairen sportlichen Miteinanders selbstverständlich zugestimmt“, erklärte Haching-Präsident Manfred Schwabl zur erneuten Verschiebung. Doch der kam trotzdem nicht ungeschoren davon.

Denn in der 40. Minute entrollten die Hansa-Fans ihre nächsten Spruchbänder, diesmal wurde auf Schwabl geschossen. „Manfred Schwabl – Die Inkompetenz in Person – Der Abstieg, der verdiente Lohn!“, war auf den Bannern zu lesen. Doch warum geriet Schwabl in den Beschuss der Rostocker?

Schwabl hatte sich Ende März offenkundig gegen die Fans der Hanseaten gestellt, nachdem der Verein versucht hatte, Einspruch gegen die abgesagte Partie zu legen und die drei Punkte über den grünen Tisch zu erlangen. Der Präsident hatte dazu eine klare Meinung: „Das ist auch interessant, wenn die eigenen Auswärtsfans in gegnerischen Stadien alles kaputt machen und man dann auch noch drei Punkte will.“ Schwabl spielte dabei wohl unter anderem auf die Vorkommnisse in Aachen (16. März) an, als die Rostocker am 29. Spieltag nach einer 1:2-Niederlage den Auswärtsblock zerlegten. Der Konter der aktiven Fanszene erfolgte sofort. (mg)