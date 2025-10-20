Hansa 07 wuppt Kreuzberg-Derby - Marienfelde bleibt dran

Der SSC Teutonia 99 feiert auch im siebten Spiel einen Sieg und verteidigt souverän die Tabellenführung. Stern Marienfelde bleibt auf Tuchfühlung, während Meteor und Hansa mit wichtigen Erfolgen oben dranbleiben. Am Tabellenende verpassen Union und Kladow erneut den Befreiungsschlag. Alle Begegnungen vom 7.Spieltag der LL-Staffel 2 in der Nachschau

Weinlein bringt die Gäste nach einer Stunde in Führung. Pensel erzielt den Ausgleich für Biesdorf, doch Thiele sorgt für die erneute Viki Führung. Den Deckel drauf macht erneut Weinlein kurze Zeit später. Viktoria steht nun bei zwölf Punkten, während Biesdorf mit neun Zählern im Tabellenmittelfeld bleibt.

Goldenbogen bringt die Hausherren noch vor der Pause in Führung. Hermsdorf müht sich nach dem Seitenwechsel vergeblich um den Ausgleich, Codura sorgt in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Marienfelde steht nun bei 19 Punkten und hält Teutonia weiter unter Druck.

Marienfelde bleibt dran Stern Marienfelde gewinnt souverän gegen Hermsdorf und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Teutonia.

Meißner bringt die Gastgeber in Führung, doch ein Eigentor sorgt für den Ausgleich. Preiß stellt noch vor der Pause die Führung wieder her, Michas baut sie kurz nach Wiederanpfiff aus. Reichenberger sorgt für die Vorentscheidung, ehe Ilinseer kurz vor Schluss Ergebniskosmetik betreibt. Mahlsdorf verbessert sich mit neun Punkten auf Rang zehn, Köpenick bleibt trotz der Niederlage Dritter.

Mahlsdorf mit Heimsieg Mahlsdorf feiert einen wichtigen Derby-Sieg gegen Aufstiegskandidat Köpenicker FC und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.

Meteor siegt knapp

Meteor gewinnt ein umkämpftes Auswärtsspiel bei Internationale II und festigt einen Platz im oberen Tabellenfeld.

Beide Teams neutralisieren sich lange, ehe Alkan noch vor der Pause den goldenen Treffer erzielt. Meteor verteidigt den Dreier bis zum Schluss. Internationale bleibt bei sieben Punkten im unteren Mittelfeld, Meteor schiebt sich mit 16 Punkten auf Rang vier. Zu einem möglichen Aufstiegsplatz sind es drei Punkte.

Spektakel ohne Sieger

Kladow und Union liefern sich ein Torfestival und teilen sich nach einer wilden Schlussphase die Punkte. Lindauer bringt Kladow in Front, doch von Winkler gleicht für Union noch vor der Pause aus. Erneut Lindauer sorgt für die Führung von Gelbblau. Barlot besorgt das 3:1, ehe Blümel Union erneut heranbringt. In der Schlussphase dreht Union plötzlich auf: Von Winkler trifft doppelt und dreht die Partie. Doch Schikowski rettet Kladow in der Nachspielzeit immerhin einen Punkt. Beide Teams warten weiter auf den ersten Saisonsieg und teilen sich mit je einem Zähler die rote Laterne. Drehen sich auf dem Mausrad.

Hansa siegt auswärts

Hansa 07 setzt sich in Kreuzberg-Derby durch und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Kubitza bringt die Gäste früh in Führung, Sennur erzielt den Ausgleich für Türkiyemspor. Can und Hock legen nach zum 3:1 für Hansa. Wieder ist es Sennur,der den 2:3 Anschlusstreffer erzielt. Unfassbar: Der so treffsichere Ayvaz verschiesst einen Elfmeter für Türkiyemspor. Gersch macht dann für Hansa zum 4:2 den Deckel drauf. Hansa klettert mit 13 Punkten auf Platz fünf, Türkiyemspor bleibt mit ebenfalls 13 Zählern (7.) knapp dahinter.

Liria siegt nach Rückstand

Liria dreht ein turbulentes Spiel in Wannsee und fährt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. Schüler bringt Wannsee früh in Führung, wenig später gleicht Hassanzadeh aus. Toure erhöht auf 2:1. Liria dreht noch vor der Halbzeit das Spiel durch Hassanzadeh und Ibrahimi. In einer umkämpften zweiten Hälfte hält Wannsee dagegen, doch Cakir macht in der Nachspielzeit alles klar zum 4:2. Liria zieht mit nun sieben Punkten an Wannsee vorbei und verlässt die Abstiegsplätze. Ein herber Rückschlag für das junge Team von Axel Vogel