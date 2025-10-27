 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht
Björn Döhring und Yunus Can
Björn Döhring und Yunus Can – Foto: Frank Arlinghaus

Hansa 07 schockt Inter - Köpenicker Bohnsack überragend

Landesliga-Staffel 2: Teutonia marschiert weiter, Stern Marienfelde bleibt dran – Alle Partien des 8.Spieltag in der Nachschau

Der 8. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 hat drei Aufreger: Hansa 07 fegt Inter II mit 5:0 vom Platz, der FV Wannsee holt dank Rückkehrer Klamt einen Big-Point im Keller. Und Aufstiegsfavorit Türkiyemspor (zumindest vor der Saison) patzt in Hermsdorf. Oben bleiben Teutonia (8/8) und Stern Marienfelde souverän auf Berlinliga-Kurs. Am Tabellenende hängen Union 06 und Kladow weiter bei einem Punkt fest. Alle Partien in der Nachschau:

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
5
0
Abpfiff

Der Tabellenzweite überrollt Fortuna schon im ersten Durchgang: Codura trifft doppelt, Schulz und Collet erhöhen noch vor der Pause. Kurz nach dem Wiederbeginn legt Weglöhner nach. Mit dem klaren 5:0 bleibt Stern Marienfelde (ein Remis, sonst Siege) Teutonias hartnäckigster Jäger.

Fr., 24.10.2025, 19:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
3
1
Abpfiff

Tunay bringt die Gastgeber in Front, Alsalama gleicht für Union noch vor dem Wechsel aus. Nach der Halbzeit zieht Meteor an: Erneut Tunay und Zahlan stellen den Heimsieg sicher. Union 06 verharrt mit nur einem Punkt am Tabellenende.

Sa., 25.10.2025, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
5
0
Abpfiff

Der KFC geht früh durch Bohnsack (schon 13 Tore in acht Spielen) in Führung. Nach der Halbzeit schnürt der Stürmer binnen gut 25 Minuten einen Dreierpack und macht alles klar. Einfach überragend In der Nachspielzeit setzt Ilinseer den Schlusspunkt. Köpenick bleibt dank des Kantersiegs Dritter.

Sa., 25.10.2025, 14:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
5
0

Hansa 07 legt los wie die Feuerwehr und schockt Inter II: Der saustarke Döhring trifft vor der Pause und direkt nach dem Wiederanpfiff erneut. Danach erhöhen Can und Voß, ehe Gersch den furiosen Auftritt abrundet. Die Kreuzberger bleiben oben dran und untermauern die Aufstiegsambitionen der Verfolgergruppe. Ein geschenkter Tag für das Team von Yannick Lüdtke

Gestern, 10:45 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
2
0
Abpfiff

Lange riecht alles nach einem 0:0. Erst in der Schlussphase bricht Shukowski den Bann für die Eintracht, Meißner legt in der Nachspielzeit nach. Für Kladow bleibt’s bitter: Der Aufsteiger wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt ganz unten fest mit einem Pünktchen

Gestern, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
3
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter tut, was Spitzenreiter tun. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgt Körner für das 1:0. Nach dem Seitenwechsel legt Ackerschewski mit einem Doppelpack nach und entscheidet die Partie endgültig. Teutonia bleibt makellos und führt die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung an.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
3
2
Abpfiff

Früher Rückschlag für den VfB: Sennur bringt Türkiyemspor in Führung. Hermsdorf antwortet noch im ersten Durchgang – erst gleicht Oberstein aus, dann dreht Natoniewski das Spiel. Nach der Pause erhöht Oberstein erneut und stellt auf 3:1. In der Schlussphase verkürzt Aboagye, doch der VfB verteidigt den Heimsieg souverän und bleibt in der Verfolgergruppe.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
0
1
Abpfiff

Wannsee Trainer Axel Vogel sieht einen verdienten Dreier seines Teams im Abstiegskampf. FV Stürmer Klamt nutzt noch vor der Pause die Chance zum zum einzigen Tor des Tages. Dunkelrot-Schwarz nimmt dank des späten Rückkehrers – Klamt fehlte lange wegen Long-Covid – drei enorm wichtige Punkte mit und verschafft sich Luft, während Stralau unter dem neuen Trainer weiter tief unten feststeckt.

