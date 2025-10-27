Hansa 07 schockt Inter - Köpenicker Bohnsack überragend

Der 8. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 hat drei Aufreger: Hansa 07 fegt Inter II mit 5:0 vom Platz, der FV Wannsee holt dank Rückkehrer Klamt einen Big-Point im Keller. Und Aufstiegsfavorit Türkiyemspor (zumindest vor der Saison) patzt in Hermsdorf. Oben bleiben Teutonia (8/8) und Stern Marienfelde souverän auf Berlinliga-Kurs. Am Tabellenende hängen Union 06 und Kladow weiter bei einem Punkt fest. Alle Partien in der Nachschau:
Der Tabellenzweite überrollt Fortuna schon im ersten Durchgang: Codura trifft doppelt, Schulz und Collet erhöhen noch vor der Pause. Kurz nach dem Wiederbeginn legt Weglöhner nach. Mit dem klaren 5:0 bleibt Stern Marienfelde (ein Remis, sonst Siege) Teutonias hartnäckigster Jäger.
Tunay bringt die Gastgeber in Front, Alsalama gleicht für Union noch vor dem Wechsel aus. Nach der Halbzeit zieht Meteor an: Erneut Tunay und Zahlan stellen den Heimsieg sicher. Union 06 verharrt mit nur einem Punkt am Tabellenende.
Der KFC geht früh durch Bohnsack (schon 13 Tore in acht Spielen) in Führung. Nach der Halbzeit schnürt der Stürmer binnen gut 25 Minuten einen Dreierpack und macht alles klar. Einfach überragend In der Nachspielzeit setzt Ilinseer den Schlusspunkt. Köpenick bleibt dank des Kantersiegs Dritter.
Hansa 07 legt los wie die Feuerwehr und schockt Inter II: Der saustarke Döhring trifft vor der Pause und direkt nach dem Wiederanpfiff erneut. Danach erhöhen Can und Voß, ehe Gersch den furiosen Auftritt abrundet. Die Kreuzberger bleiben oben dran und untermauern die Aufstiegsambitionen der Verfolgergruppe. Ein geschenkter Tag für das Team von Yannick Lüdtke
Lange riecht alles nach einem 0:0. Erst in der Schlussphase bricht Shukowski den Bann für die Eintracht, Meißner legt in der Nachspielzeit nach. Für Kladow bleibt’s bitter: Der Aufsteiger wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt ganz unten fest mit einem Pünktchen
Der Spitzenreiter tut, was Spitzenreiter tun. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgt Körner für das 1:0. Nach dem Seitenwechsel legt Ackerschewski mit einem Doppelpack nach und entscheidet die Partie endgültig. Teutonia bleibt makellos und führt die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung an.
Früher Rückschlag für den VfB: Sennur bringt Türkiyemspor in Führung. Hermsdorf antwortet noch im ersten Durchgang – erst gleicht Oberstein aus, dann dreht Natoniewski das Spiel. Nach der Pause erhöht Oberstein erneut und stellt auf 3:1. In der Schlussphase verkürzt Aboagye, doch der VfB verteidigt den Heimsieg souverän und bleibt in der Verfolgergruppe.
Wannsee Trainer Axel Vogel sieht einen verdienten Dreier seines Teams im Abstiegskampf. FV Stürmer Klamt nutzt noch vor der Pause die Chance zum zum einzigen Tor des Tages. Dunkelrot-Schwarz nimmt dank des späten Rückkehrers – Klamt fehlte lange wegen Long-Covid – drei enorm wichtige Punkte mit und verschafft sich Luft, während Stralau unter dem neuen Trainer weiter tief unten feststeckt.
