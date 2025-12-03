Hansa 07 Motor stottert weiter bei Biesdorf II

Die Landesliga-Staffel 2 startet mit einem einzigen Dienstagsspiel in den 13. Spieltag: In Biesdorf trennt sich die Zweitvertretung von Fortuna Biesdorf und der FSV Hansa 07 2:2. Nach einem Rückstand dreht Fortuna die Partie noch vor der Pause, doch Hansa meldet sich im zweiten Durchgang zurück und bleibt durch das Remis in Reichweite der Spitzengruppe – trotzdem stottert der Motor in den letzten drei Begegnungen ohne Dreier. Während Biesdorf II im gesicherten Mittelfeld verharrt. Die übrigen Partien steigen erst am Mittwoch und Donnerstag
Hansa 07 erwischt auswärts den besseren Start und geht noch vor der Pause durch Gersch in Führung. Kurz darauf antwortet Fortuna Biesdorf II: Schwanke gleicht zunächst aus und sorgt wenig später mit seinem zweiten Treffer dafür, dass die Gastgeber mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeit gehen. Nach dem Seitenwechsel verwaltet Fortuna lange das Ergebnis, doch Hansa bleibt dran und kommt in der Schlussphase noch einmal zurück. Frielinghaus markiert den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. In der Tabelle bleibt Hansa 07 (in den letzten drei Spielen ohne Dreier) mit nun 20 Punkten im breiten Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Meteor und den weiteren Topteams Teutonia, Stern Marienfelde und Köpenick. Fortuna Biesdorf II verbessert sein Konto auf 16 Zähler und positioniert sich weiter im unteren Mittelfeld, mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsrängen.
Die übrigen Begegnungen des 13. Spieltages folgen am Mittwoch und Donnerstag hier:
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 2