 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Hansa 07 gewinnt in den vergangenen drei Spielen nicht
Hansa 07 gewinnt in den vergangenen drei Spielen nicht – Foto: Frank Arlinghaus

Hansa 07 Motor stottert weiter bei Biesdorf II

Der 13.Spieltag der Landesliga-Staffel 2 startet mit Dienstag-Spiel des Siebten gegen Biesdorf II

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Die Landesliga-Staffel 2 startet mit einem einzigen Dienstagsspiel in den 13. Spieltag: In Biesdorf trennt sich die Zweitvertretung von Fortuna Biesdorf und der FSV Hansa 07 2:2. Nach einem Rückstand dreht Fortuna die Partie noch vor der Pause, doch Hansa meldet sich im zweiten Durchgang zurück und bleibt durch das Remis in Reichweite der Spitzengruppe – trotzdem stottert der Motor in den letzten drei Begegnungen ohne Dreier. Während Biesdorf II im gesicherten Mittelfeld verharrt. Die übrigen Partien steigen erst am Mittwoch und Donnerstag

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
2
2
Abpfiff

Hansa 07 erwischt auswärts den besseren Start und geht noch vor der Pause durch Gersch in Führung. Kurz darauf antwortet Fortuna Biesdorf II: Schwanke gleicht zunächst aus und sorgt wenig später mit seinem zweiten Treffer dafür, dass die Gastgeber mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeit gehen. Nach dem Seitenwechsel verwaltet Fortuna lange das Ergebnis, doch Hansa bleibt dran und kommt in der Schlussphase noch einmal zurück. Frielinghaus markiert den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. In der Tabelle bleibt Hansa 07 (in den letzten drei Spielen ohne Dreier) mit nun 20 Punkten im breiten Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Meteor und den weiteren Topteams Teutonia, Stern Marienfelde und Köpenick. Fortuna Biesdorf II verbessert sein Konto auf 16 Zähler und positioniert sich weiter im unteren Mittelfeld, mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsrängen.

Die übrigen Begegnungen des 13. Spieltages folgen am Mittwoch und Donnerstag hier:

Heute, 20:00 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
20:00

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
3
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
19:30

Do., 27.11.2025, 19:45 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
0
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
19:30

Morgen, 18:45 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
18:45

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 2

Aufrufe: 03.12.2025, 12:47 Uhr
farAutor