Hansa 07 Motor stottert weiter bei Biesdorf II

Hansa 07 erwischt auswärts den besseren Start und geht noch vor der Pause durch Gersch in Führung. Kurz darauf antwortet Fortuna Biesdorf II: Schwanke gleicht zunächst aus und sorgt wenig später mit seinem zweiten Treffer dafür, dass die Gastgeber mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeit gehen. Nach dem Seitenwechsel verwaltet Fortuna lange das Ergebnis, doch Hansa bleibt dran und kommt in der Schlussphase noch einmal zurück. Frielinghaus markiert den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand. In der Tabelle bleibt Hansa 07 (in den letzten drei Spielen ohne Dreier) mit nun 20 Punkten im breiten Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Meteor und den weiteren Topteams Teutonia, Stern Marienfelde und Köpenick. Fortuna Biesdorf II verbessert sein Konto auf 16 Zähler und positioniert sich weiter im unteren Mittelfeld, mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsrängen.

Die übrigen Begegnungen des 13. Spieltages folgen am Mittwoch und Donnerstag hier: