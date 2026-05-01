Hans Ohrem hört zum Saisonende in Jüngersdorf auf

Hans Ohrem, Trainer der 1. Frauenmannschaft des TuS Jüngersdorf (aktuell auf dem 7. Tabellenrang), wird sein Amt zum Ende der laufenden Saison niederlegen. Darüber informierte er am Mittwoch die sportliche Leitung sowie die Mannschaft.

Ohrem hatte das Team im Jahr 2022 von Susanne Kasperczyk übernommen und es über vier Spielzeiten in der Frauen-Mittelrheinliga betreut. Der vierte Tabellenplatz in der Saison 2024/25 war das beste Abschneiden in der Vereinsgeschichte.



Zu den Hintergründen sagte Ohrem: „Manchmal entwickeln sich Erwartungen und Rahmenbedingungen unterschiedlich, sodass ein gemeinsamer Weg endet.“ Über seine zukünftigen sportlichen Pläne ist derzeit noch keine Entscheidung gefallen. Er sei offen für eine neue Herausforderung. Auch ein Nachfolger beim TuS steht noch nicht fest.