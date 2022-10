Hans Oertwig – warum große Emotionen und Nico Schulz im Spiel sind Er wurde zum DFB-Campus beordert

Viele kennen und schätzen den Fußballlehrer und Trainer Hans Oertwig. Nach einer Corona-Erkrankung und den Langzeitfolgen ist er noch nicht zu einhundert Prozent genesen. Trotzdem tritt er aus einem bestimmten Grund die lange Reise nach Frankfurt am Main an.

Trainer Hans Oertwig ist bekannt, ob in Berlin, Oranienburg, Hennigsdorf oder Altlüdersdorf. Der immer noch an den Folgen einer Corona-Erkrankung leidende Oertwig nahm vor Kurzem eine lange Reise auf sich. Er wurde zum Deutschen Fußballbund nach Frankfurt am Main beordert. Bescheiden, wie der fast 70-Jährige ist, will er den Grund dafür gar nicht an die große Glocke hängen.

