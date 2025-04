Hans Oertwig verlässt die Bühne

Der Spandauer BC, Spandauer SV, Schwarz-Weiß Spandau, Nordberliner SC, SV Altlüdersdorf, Brandenburg Süd und der Hennigsdorfer FC zieren die Vita des Vollbluttrainers, der nun seine Karriere an den Nagel hängt. Aber nicht seine 72 Lenze zwingen ihn zum Ruhestand, sondern die Nachwirkungen einer schweren Krankheit.

Nicht wenige Spandauer Fußballfreunde dürften an diesem Karfreitag ordentlich nostalgisch geworden sein: Über dem Ziegelhof wehte die alte SBC-Fahne, aus der Meckerecke ertönte „…wo die Pappeln blühen…“, und die Namen der Spieler auf dem Platz ließen von alten Berliner-Oberliga-Zeiten träumen. Überdies saß mit Hans Oertwig eine absolute Legende auf der Trainerbank.

Wenn ein Trainer seinen Job richtig macht, bleibt er auf ewig in besonderer Weise mit seinen Spielern verbunden. Und wenn diese Verbindung sehr stark ist, lassen die Spieler ihren ehemaligen Trainer nicht einfach so in den Ruhestand verschwinden, sondern organisieren ein Abschiedsspiel für ihn.

Im Falle von Hans Oertwig gab es davon sogar zwei – am Gründonnerstag in Oranienburg und am Karfreitag im Spandauer Ziegelhof.