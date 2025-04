Hans Oertwig sagt „Adieu“ – mit zwei Abschiedsspielen

Am Donnerstag, 17. April, wird ab 18 Uhr im Stadion des Oranienburger FC gespielt – ein Ort, der für Oertwigs Brandenburger Jahre steht. Ehemalige Spieler vom Oranienburger FC treffen auf Ex-Kicker vom SV Altlüdersdorf. Ab 14 Uhr folgt am Karfreitag, 18. April, das zweite Spiel auf dem Ziegelhof in Berlin-Spandau, wo alles begann. Der Eintritt ist frei, für Getränke und Imbiss ist gesorgt

In Berlin-Spandau am Karfreitag (14 Uhr) liegt die Organisation beim FC Spandau 06, unterstützt von Michael Holz und Carsten "Paule" Neik. Die zwei geplanten Teams stellen Markus Hirte, Henry Rehnisch und Stefan Howaldt – alle mit DFB-Stationen. Auch sie werden selbst mitspielen. Wer kommt, ist offen – willkommen sind alle. Welt und Europameister Thomas "Icke" Häßler wird voraussichtlich einige Minuten spielen und Autogramme geben. Weitere Namen, die genannt wurden: Thorsten Kohn, Armin Prill, Gora Sen, Ali Abdessemed, Sascha Krämer, Stephan Illmann, Olaf Gericke, André Skerka, Reiner Mosni, Ronald Haupt, Dirk Kunert, Michael McCormack, Axel Schuster und Michael Huwe. Manche werden nur ein paar Minuten spielen, andere vielleicht gar nicht. Es soll ein großes Wiedersehen geben.

Beide Abschiedsspiele spiegeln sein Wirken. In der Oranienburger "ORAFOL-Arena" am Donnerstag (18 Uhr) kommen Spieler, Kollegen und Funktionäre aus Brandenburg zusammen. Die Organisation übernimmt sein langjähriger Co-Trainer Enis Djerlek. Es wird nicht streng gespielt, sondern frei – 11 gegen 11 oder Kleinfeld, je nach Zahl und Kondition. Ehemalige Spieler aus dieser Zeit (Altlüdersdorf und Oranienburg) heißen unter anderem Mike Frank, Bijan Niromand, Sanel Begzadić, Dejan Kljaić, Dariusz Bucinski, Robert Pocrnic, Iheb Ben Abdalah, Robert Željko, Robert Berg oder Sven Hartmann. Und viele andere.

Zwei letzte Spiele, ein großes Vermächtnis – Hans Oertwig nimmt Abschied

Es werden zwei Tage voller Gänsehaut, Erinnerungen und tiefer Dankbarkeit – zwei Tage, in denen eine Trainerlegende geehrt wird: Hans Oertwig. Der 72-Jährige kann es kaum fassen, was seine ehemaligen Spieler für ihn auf die Beine stellen. „Das ist einfach überwältigend. Was die Jungs da machen, rührt mich zutiefst“

Gleich zwei Abschiedsspiele widmen sie ihm – ihrem Mentor, ihrem Wegbereiter, ihrem Trainer fürs Leben. Einer, der an beiden Tagen unbedingt dabei ist, heißt Enis Djerlek. Der heutige Cheftrainer des Oranienburger FC ist einer der engsten Vertrauten Oertwigs – und zutiefst bewegt. „Er hat mich nicht nur sportlich geformt, sondern mir als Mensch den Weg gezeigt“, sagt Djerlek. „Ohne ihn wäre ich heute kein Trainer. Er war ein Visionär, ein Mann mit Herz und Haltung – und einer der prägendsten Köpfe, die der Berliner Amateurfußball je hatte.“

Oertwigs Lebenswerk ist beispiellos: Bereits in den 70er-Jahren steigt er mit nur 22 Jahren als erster hauptamtlicher Nachwuchstrainer Deutschlands beim Spandauer SV ein. Er fördert Talente, von denen viele den Sprung in den Profifußball schaffen – darunter Nico Schulz und Peter Wynhoff. Mit den Reinickendorfer Füchsen gewinnt er 1988/89 die ersten 17 Saisonspiele in der Oberliga Berlin – eine Serie, die bis heute unvergessen ist. In den Aufstiegsspielen zur zweiten Liga scheitert Oertwig nur knapp.

Doch Oertwig steht nicht nur für Siege und Titel – er steht für Menschlichkeit, für Ehrlichkeit, für eine tiefe Leidenschaft für den Fußball. Acht Mal wird er Berliner Meister, steigt mit Altlüdersdorf in die Oberliga auf, führt eine junge Oranienburger OFC-Mannschaft in die Brandenburgliga. Immer mit dem Anspruch, den Amateurfußball auf höchstem Niveau zu leben. „Er wollte immer das Maximum – aber nie auf Kosten der Menschen“, erinnert sich Djerlek.

Im Herbst 2024 trifft ihn das Leben hart: Nach der Rückkehr seiner Krebserkrankung muss Oertwig seinen Trainerposten beim Brandenburger SC Süd aufgeben. Dort hat er seit 2022 – trotz großer personeller Rückschläge – Stabilität in der höchsten Spielklasse Brandenburgs geschaffen.

Die anstehenden Abschiedsspiele sind für ihn mehr als nur sportliche Highlights – sie sind ein Spiegelbild seines Wirkens. Sie zeigen, wie viele Herzen dieser Mann berührt hat, wie tief sein Einfluss reicht. „Ich bin erfüllt von Dankbarkeit – und auch ein bisschen Wehmut“, sagt Oertwig. „Denn ich verabschiede mich von dem, was mein Leben über Jahrzehnte ausgemacht hat.“

Doch auch wenn der Trainerjob endet – seine Spuren bleiben. In unzähligen Kabinen, auf Berliner Sportplätzen und vor allem in den Geschichten derer, die er begleitet hat. Hans Oertwig geht – aber er hinterlässt ein Vermächtnis, das bleibt.

Hier eine grobe Übersicht seiner Stationen:

1970er Jahre

Spandauer SV (Jugend) – Cheftrainer aller Jugendmannschaften (F bis A)

1980er Jahre

Reinickendorfer Füchse (Herren) – Berliner Amateuroberliga

Ende 1980er – frühe 1990er

Spandauer BC 06 (Herren) – Berliner Oberliga / NOFV-Oberliga

SC Schwarz-Weiß Spandau (Herren) – Verbandsliga Berlin

1990 - 2005

Spandauer SV (Herren) – Aufstieg bis Regionalliga

Spandauer SV & Nordberliner SC (Jugend)

2005 – 2011

SV Altlüdersdorf (Herren) – Brandenburg-Liga & Oberliga Nordost

2011 – 2017

Oranienburger FC Eintracht (Herren) – Landesliga / Brandenburg-Liga

2017 – 2019

Hennigsdorfer FC (Herren) – Landesliga Brandenburg

2019 – 2021

SV Altlüdersdorf (Herren, erneut) – Brandenburg-Liga

2021 – 2022

Brandenburger SC Süd 05 (Herren) – Brandenburg-Liga

Parallel:

FK Srbija Berlin – mehrere Aufstiege und DFB Stützpunkttrainer

Ihr wollt noch mehr über Hans Oertwig wissen?