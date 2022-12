Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal live: Finale und Halbfinale Das Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal des SSV Sudberg findet nach der Corona-Pause wieder statt. Am Donnerstagabend gibt es einen neuen Champion.

Am Donnerstagabend, 29. Dezember 2022, soll der neue Titelträger des Südhöhenturnier um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal ab 21 Uhr im Finale stattfinden. Gerrit Langefeld begleitet das Turnier für FuPa und hält euch via Live-Ticker und Daten auf dem Laufenden.

Turniertag 2 samt K.o.-Spiele



Do., 29.12.22 15:00 Uhr SSV 07 Sudberg II - TSV Fortuna Wuppertal

Do., 29.12.22 15:20 Uhr Sportfreunde Dönberg - SSV Germania Wuppertal

Do., 29.12.22 15:40 Uhr SSV 07 Sudberg II - SSV 07 Sudberg

Do., 29.12.22 16:00 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - Sportfreunde Dönberg

Do., 29.12.22 16:20 Uhr Wuppertaler SV - SSV Germania Wuppertal

Do., 29.12.22 16:40 Uhr TSV Einigkeit Dornap - TuS Grün-Weiß Wuppertal

Do., 29.12.22 17:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Ronsdorf

Do., 29.12.22 17:20 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Cronenberger SC

Do., 29.12.22 17:40 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Sonnborn

Do., 29.12.22 18:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Ronsdorf



Do., 29.12.22 18:40 Uhr - Viertelfinale 1

Do., 29.12.22 19:00 Uhr - Viertelfinale 2

Do., 29.12.22 19:20 Uhr - Viertelfinale 3

Do., 29.12.22 19:40 Uhr - Viertelfinale 4

Do., 29.12.22 20:00 Uhr - Halbfinale 1

Do., 29.12.22 20:20 Uhr - Halbfinale 2

Do., 29.12.22 20:40 Uhr - Spiel um Platz 3

Do., 29.12.22 21:00 Uhr - Finale